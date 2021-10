La CAVB remet un chèque de 49 622€ au profit du CHU Dijon Bourgogne

Depuis près de deux ans, les 8 000 professionnels du CHU Dijon s’investissent quotidiennement pour répondre à la crise sanitaire. En soutien à cette mobilisation, l’établissement a fait l’objet de nombreux élans de générosité, dont celui du CAVB, et son opération "Vins de Bourgogne Solidaires".

A l’initiative de ce projet, deux viticulteurs bourguignons : Jérôme GALEYRAND et Fabrice AMIOT. Ils ont souhaité récolter des fonds pour améliorer la sécurité et les conditions de travail du personnel soignant dans les départements viticoles de Bourgogne-Franche-Comté (Yonne, Côte-d’Or, Saône-et-Loire).

L’opération lancée en avril 2020 a permis de réunir 3 000 bouteilles de 500 donateurs sur 27 points de collecte. Deux circuits ont été mis en place pour la vente de ces bouteilles :

 285 lots mis en vente et vendus lors d’une vente aux enchères des grands crus et gros formats par les commissaires-priseurs SADDE à Dijon – 70 750 euros récoltés

 416 « coffrets surprises » de 6 bouteilles vendus (en moins de 2 heures) sur le site VENTE A LA PROPRIETE.COM à 125 euros chacun – 52 000 euros récoltés

Leur mobilisation a permis de recueillir 122 750 euros, qui ont pu être répartis entre les différents établissements hospitaliers de la région en fonction de leurs effectifs respectifs :

- En Côte d’Or : CHU Dijon, Centre Georges Leclerc Dijon, CH Beaune, CH Semur en Auxois, CH Haute Côte d'Or (Montbard et Châtillon s/Seine)

- En Saône et Loire : CH Autun, CH Charolais Brionnais, CH Mâcon

- Dans l’Yonne : CH Sens, CH Joigny, CH Auxerre

La somme de 49 622€ a ainsi pu être versée au CHU Dijon Bourgogne, permettant l’acquisition de cocons de micro-sieste et la mise en place d’un dispositif de ressourcement des professionnels.

L'argent a permis l'achat de cocons de micro sieste pour le personnel du CHU © Radio France - Cédric Hermel

Des projets pour améliorer les conditions de travail des professionnels

Durant cette période d’extrême sollicitation et alors que la crise perdure encore, le sujet de l’accompagnement des professionnels est au cœur des préoccupations. Soucieuse du bien-être des équipes, la direction des ressources humaines a tenu à proposer des espaces de ressourcement.

Des mesures d’accompagnement innovantes ont ainsi été mises en place. Les professionnels ont ainsi pu bénéficier jusqu’en mai 2021, d'ateliers de gestion du stress du dispositif Respire : sophrologie, massages, yoga, séances TOP (Techniques d’optimisation du potentiel).

Un cocon de micro sieste © Radio France - Cédric Hermel

L'acquisition de cocons de micro-sieste a également été rendue possible grâce à ce don. L'enjeu était de créer des endroits destinés à tous les agents, quelle que soit leur profession, pour faciliter un moment de lâcher prise, de décompression.

Une réservation sur l’application, un fauteuil ergonomique, une position semi-allongée avec une canopée rétractable et c’est parti pour profiter d’un moment de récupération efficace de 10 à 20 minutes accompagné d’audios à la convenance de chacun. Véritable bulle de déconnexion qui permet aux professionnels de faire une pause dans leur journée. 13 cocons de sieste ont été acquis et déployés sur l’ensemble des pôles médicaux du CHU au cours du 2e semestre 2020.

Les bienfaits de la micro-sieste sont nombreux

En plus d’un impact sur la vigilance et la mémoire, elle permet de réguler le stress et en conséquence d’augmenter la productivité. Une gageure alors que la qualité de vie au travail est au cœur du projet social du CHU.