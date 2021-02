Des pédophiles soignés au CHU de Montpellier, sujet d'un documentaire diffusé sur France 3

"Le sous-sol de nos démons" sera diffusé ce lundi soir à 22h50 sur France 3. Un documentaire qui donne la parole aux pédophiles et à leurs soignants à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier. Sa réalisatrice est notre invitée ce lundi matin sur France Bleu Hérault.

À la télévision ce soir, la parole est aux pédophiles et à ceux qui les soignent. Un documentaire sur la cellule de suivi des pédophiles et des pédocriminels du CHU de Montpellier sera diffusé ce lundi soir sur France 3 à 22h50. "Le sous-sol de nos démons", réalisé par la Marseillaise Fanny Fontan, suit le travail des psychologues de l'unité qui prend en charge les pédophiles et pédocriminels à l’hôpital Lapeyronie.

Des témoignages glaçants

Face aux psychologues, et leur écoute dénuée de jugement, au sous-sol de l'hôpital, les pédophiles et pédocriminels se confient sur leurs actes, leur attirance envers des petites filles, leur nièce de huit ans comme le raconte l'un d'entre eux. L'anonymat délivre leur parole. Les témoignages sont crus, glaçants voire insoutenables.

Entretien avec Fanny Fontan, réalisatrice du documentaire "Le sous-sol de nos démons" Copier

La ligne conductrice de ce documentaire c'est le processus de création d'un numéro unique destiné aux adultes attirés par les enfants. Le 0 806 231 063 a été officiellement lancé en novembre 2020 grâce à la détermination du Dr Lacambre, psychiatre au CHU de Montpellier. Peu connu, Fanny Fontan, la réalisatrice espère que ce documentaire permettra de lui octroyer une visibilité plus accrue.

Pour en savoir plus, écoutez l'interview de la réalisatrice Fanny Fontan mais surtout rendez-vous ce soir : "Le Sous-sol de nos démons" 22h50 sur France 3