Les syndicats "inquiets" après la fermeture "provisoire" d'une trentaine de lits à l'hôpital de La Châtre

La Châtre, France

Personnel et syndicats sont inquiets à l'hôpital de la Châtre. Suite à l'absence de trois médecins pour des raisons diverses (départ ers un autre établissement, arrêt maladie, etc.) deux services de l'établissement sont en péril. Celui de la médecine générale et celui de la rééducation. En concertation avec l'Agence Régionale de Santé, la direction de l'hôpital a décidé ce jeudi de fermer 27 des 60 lits que comptent les deux services concernés. Une mesure radicale mais "nécessaire" pour assurer une prise en charge minimum explique la direction.

Pas de conflit avec la direction

Pour Caroline Huet, la directrice adjointe de l'hôpital de la Châtre cette solution n'est que provisoire, "il n'est évidemment pas envisageable que ces lits restent fermés" et assure que "la direction essaye de trouver une solution le plus rapidement possible pour trouver des praticiens qui puissent venir à l'hôpital de La Châtre". Selon Caroline Huet, c'est une situation "conjoncturelle (...) que beaucoup d'établissements connaissent que ce soit sur le plan départemental ou sur le plan national cela nous préoccupe énormément et on essaye de trouver une situation pérenne".

Si la situation venait à se pérenniser voire à s'aggraver évidemment qu'on se réserve le droit de mener des actions"

"On est très inquiets" a réagit le délégué CFDT Mickaël Bret après cette décision prise par la direction. Toutefois, cet aide-soignant souligne qu'il n'y a pas "de conflit avec la direction car c'est un problème uniquement de présence médicale." Pour le syndicaliste, "c'est aux élus et aux gouvernants de prendre la mesure du problème et d'y remédier". "C'est un non sens qu'un hôpital qui fonctionne correctement soit obligé de fermer des lits par manque de médecins". Personnels et direction de l'hôpital vont "frapper à toutes les portes pour trouver des praticiens hospitaliers" explique Mickaël Bret tout en prévenant : "Si la situation venait à se pérenniser voire à s'aggraver évidemment qu'on se réserve le droit de mener des actions". L'hôpital de la Châtre emploie 350 salariés.