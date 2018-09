Pour dénoncer le manque de personnel, et le management qualifié d'agressif, la CGT appelle à la grève ce jeudi 27 septembre les personnels des hôpitaux des 5 vallées, de Saint-Dié et de Gérardmer.

Raon-l'Étape, France

Le centre hospitalier intercommunal des 5 vallées dans les Vosges est né en janvier dernier de la fusion des établissements de Raon-l'Etape et de Senones. En attendant la construction d'un nouvel hôpital à Moyenmoutier en 2021.

Pour dénoncer, le manque de personnel, le recours systématique à des contractuels et un management qualifié d'agressif dans ces établissements, la CGT appelle ce jeudi les personnels à débrayer et à manifester, en association avec les hôpitaux de Saint-Dié et de Gerardmer.

Un rassemblement est prévu à Raon-l'Etape à 12h00 et à partir de 15H00 à Saint-Dié et Gerardmer.

"Vacances et RTT supprimés, pressions psychologiques sur des personnels épuisés, et qui ont l'impression de mal soigner les patients ça suffit" martèle Alain Brison secrétaire général CGT du CHI des 5 vallées.