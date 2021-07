La CGT de l'hôpital de Périgueux s'oppose à la vaccination obligatoire des soignants

"Votre attitude est infantilisante et humiliante", c'est de cette manière que le syndicat CGT du Centre Hospitalier de Périgueux accueille la volonté du gouvernement de vouloir imposer la vaccination au personnel soignant. Dans une lettre adressée à Olivier Véran, le ministre de la Santé, le syndicat s'indigne de "cette atteinte claire et délibérée" à la "liberté" quand le gouvernement annonce"haut et fort vouloir imposer la vaccination à ceux (les soignants) qui se sont donnés corps et âme pendant plus d'un an". Dans ce courrier daté du 7 juillet, le syndicat s'interroge : "sous-entendriez-vous qu'ils sont responsables des contaminations ?" avant d'ajouter "ils (les soignants) ont contracté la Covid en prenant soin des patients et non l'inverse". Selon le syndicat, cette campagne de vaccination doit passer par "le dialogue et la pédagogie, [...] imposer n'est pas une bonne stratégie". La CGT ne juge pas "valables" les arguments du gouvernement et préfère croire que "la vraie raison est bien celle de la finance et non celle de la santé".

Pourquoi est-ce que nous les soignants, on n'aurait pas encore ce droit de liberté ?"

Mary Marietta, secrétaire générale de la CGT de l'hôpital de Périgueux s'indigne "le vaccin, c'est quand même le choix de la personne" et ajoute "pourquoi est-ce que nous les soignants, on n’aurait pas encore ce droit de liberté ?"

Mary Marietta, secrétaire générale du syndicat CGT à l'hôpital de Périgueux Copier