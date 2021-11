La CGT santé vigilante avant la venue d'Olivier Véran dans l'Eure

Le ministre de la santé sera ce lundi dans l'Eure. Olivier Véran se rendra au centre hospitalier de Gisors et dans un EHPAD à Vernon pour préciser les 800 millions d'euros que vont toucher les établissements normands dans le cadre du Ségur de la santé. Dans Paris-Normandie Olivier Véran évoque un nouvel hôpital à Pont-Audemer avec une maison de santé et une restructuration des hôpitaux de proximité de Bernay et Eu. François His, secrétaire départemental de la CGT Santé et Action Sociale en Seine-Maritime invité de France Bleu Normandie demande à voir: "Qu'il y ait de l'argent investi dans le secteur de la santé est une bonne chose. Après il faut voir où va cet argent. Quand on parle de restructurations nous on s'inquiète".

