Fortes chaleurs dans les Alpes-Maritimes : les conseils d'un spécialiste pour mieux dormir

Quand le thermomètre explose, le sommeil aussi. Une partie des azuréens ont le sommeil perturbé par la chaleur des derniers jours. Les nuits sont fragmentées et durant la journée la fatigue gagne du terrain.

Le Docteur Benjamin Putois est spécialiste des questions du sommeil, psychothérapeute et psychologue et il a accepté de nous délivrer quelques précieux conseils pour retomber tranquillement et en toute décontraction dans les bras de Morphée.

Pourquoi la chaleur perturbe-t-elle le sommeil ?

"Le sommeil est directement lié avec la thermo-régulation de notre de notre corps. Il s'avère que quand on dort, pendant la première partie de la nuit, notre cerveau va réduire sa température et cette température va augmenter pour la deuxième partie de la nuit. Pour avoir une bonne harmonie dans son sommeil, il faut donc une bonne régulation de la température de notre corps et notre cerveau."

Prendre soin de son sommeil quand il fait chaud, c'est important.

"Si le dormeur est dans un environnement avec des fortes températures, cela va nuire à la qualité de ses endormissements et à la profondeur de son sommeil. _Le dormeur va se réveiller plus souvent_. Il va avoir un sommeil moins efficace, moins réparateur, et donc pourvoyeur de fatigue le lendemain."

Sieste au soleil © Radio France - Marion Aquilina (retouche Alexandre Mottot)

Comment mieux dormir quand il fait chaud ?

"Il faut une température raisonnable dans sa chambre. L'idéal, c'est entre 18 et 20 degrés. En période de canicule, c'est assez difficile d'obtenir ces températures mais on va conseiller à tout prix d'avoir les stores fermés pendant la journée, de faire fonctionner le ventilateur, la climatisation si c'est possible, mais pas uniquement la nuit. _Il faut préparer sa nuit bien avant l'heure du coucher_. Donc, tout ce qui va amener de l'humidité, de l'air et surtout réduire la température dans la chambre va être vraiment bienvenu."

"Le deuxième conseil est en rapport avec l'hydratation de notre corps. Il est important d'avoir un corps bien hydraté pour avoir une bonne qualité du sommeil. Le piège serait de boire uniquement la soirée et la nuit. On va plutôt privilégier de boire régulièrement la journée puisque sinon _on va aller souvent aux toilettes la nuit_. Ça va empirer le phénomène de réveil."

"Sleep 4" photo arrangée de l'artiste Alfred Poisson - avec l'aimable autorisation de l'artiste © Radio France - Alfred Poisson

L'alcool est-ce une bonne idée?

Le faux ami dans cette histoire, c'est l'alcool !

"L'alcool et les apéros festifs vont aider à nous endormir en première partie de nuit. Mais cela va déshydrater le corps. La deuxième partie de nuit va être alors beaucoup plus difficile. L'alcool est donc un faux ami."

L'allongement des journées, est-ce que cela joue ?

"La lumière va être importante. Le soir et aussi le matin. Les nuits sont très courtes en ce moment. Donc, on va conseiller aux dormeurs d'être dans la plus grande obscurité possible ! Si on ne veut pas avoir des insomnies et voir sa nuit coupée en deux, on va conseiller aussi de manger des repas légers le soir. "

La question des petits besoins nocturnes est-elle importante ?

"Plus on prend de l'âge plus on va se réveiller à cause de ce problème-là. Si on se réveille deux ou trois fois par nuit et qu'on arrive à se rendormir cinq ou dix minutes après, on ne va pas faire de problèmes là où il n'y en pas, c'est parfaitement normal. Par contre, si les personnes se lèvent plusieurs fois par nuit à cause de ces besoins et qu'elles ne parviennent pas à se rendormir, il faut consulter car il s'agit plutôt d'une insomnie sévère."

Dormir avec son chat - Adam Kuylenstierna - Unsplash

En cas d'insomnie, à quoi faut-il penser ?

"Le piège pour les dormeurs ou plutôt les non-dormeurs, c'est d'attendre le sommeil et de penser qu'il va revenir, de tourner en rond dans son lit... de faire la crêpe entre guillemets. Le meilleur conseil en cas d'insomnie est de _sortir de son lit_, de prendre son mal en patience et de s'absorber dans un bon bouquin. Et là, le sommeil reviendra, pas immédiatement, mais il augmentera les chances de retour à son bon sommeil."

Plus on cherche le sommeil moins il vient !

"Il faut amener la personne à ne pas se focaliser sur son sommeil. Plus on va être attentif à son sommeil plus on va être actif et vigilant et donc éveillé ! Donc on ne dort plus. _Plus vous essayez et plus vous allez avoir des pensée qui viennent_. Il faut plutôt se distraire l'esprit."

Un dormeur anonyme © Radio France - Alexandre Mottot / Kevin Blondelle

Les médicaments peuvent-ils nous aider en période de canicule?

"On va éviter de prendre des substances pour dormir. Sauf si la personne a l'habitude d'en consommer. Mais n'allez pas croire que dans les somnifères de type benzodiazépines vous allez trouver un ressort pour les insomnies caniculaires. _Le risque de dépendance peut être important_. Donc, on privilégie plutôt des méthodes qui sont naturelles."

Et ces méthodes naturelles justement, infusions ou huiles essentielles?

"Cela fonctionne autant qu'un placebo. _Les personnes qui croient dans la force de ces placébos vont trouver une aide_. Mais scientifiquement rien n'est prouvé."

ZZZZZZZZZZZ en famille - Simon Berger - Unsplash

Les Somnifères peuvent ils nous aider?

"En cas d'insomnie passagère due aux canicule il faut éviter les somnifères type Benzodiazépine. Ces substances apportent une aide mais ça ne peut être qu'une aide ponctuelle. C'est comme des pompiers qui viennent éteindre des feux mais quand on a des insomnies chroniques les feux c'est toutes les _nuits et on devient rapidement dépendants à ce type de médicament_. Le confinement a fait des dégâts psychologiques sur la population française, en témoigne cette augmentation de calmants et de somnifères."

Les somnifères type benzodiazépine vont éteindre des feux donc ils sont utiles et on a beaucoup de difficulté à s'en passer et on devient vite dépendant.

"On sait que ces médicaments amènent plus d'inconvénients que d'avantages. A l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment s'en passer. C'est d'ailleurs l'objet d'une étude que nous réalisons avec l'association PRO-SOM en partenariat avec l'INSERM pour connaitre le meilleur moyen d'arrêter au long terme ce type de substance."

La mélatonine ?

"Elle est produite par notre corps, c'est un marqueur du temps pour notre corps. Elle peut aider les personnes qui souffrent d'insomnie chez les plus de 65 ans. En dehors de cet âge, _elle va être très peu recommandée_. Elle peut être recommandée pour les personnes qui se couchent très très tard, ce qu'on appelle des retards de phases."

Benjamin Putois est chercheur rattaché à l'INSERM, il fait partie de l'association Pro SOM. Il est l'auteur d'un "manuel de traitement des cauchemars", il s'agit de l'importation d'une méthode efficace pour traiter les cauchemars chroniques.