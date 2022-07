La chaleur peut-être responsable de la pollution de l'eau à Varennes, près de Mirebeau

"Moi, je ne suis pas bien inquiète", sourit Michèle, habitante du bourg de Varennes. Depuis samedi pourtant, les 150 foyers de la commune, située près de Mirebeau, n'ont plus d'eau potable au robinet et reçoivent donc chaque jour deux packs d'eau. L'Agence Régionale de Santé a détecté samedi une pollution bactériologique, de type entérocoque, qui donne des maux de ventre et potentiellement des diarrhées.

La salle des mariages de la mairie de Varennes remplit de palettes d'eau. © Radio France - Fanny Bouvard

"Nous avons purgé nos canalisations, renouvelé l'eau et on a sur-chloré au niveau des réservoirs", raconte Aurélien Jarry, du syndicat Eaux de Vienne. C'est maintenant à l'ARS de valider ce nettoyage et de renvoyer ses analyses d'ici mercredi soir ou jeudi matin.

La source n'est pas encore détectée

Reste que pour l'instant, Eaux de Vienne n'a pas trouvé l'origine de cette pollution. "On est sur des réseaux souterrains, un mètre de profondeur, détaille Aurélien Jarry. Ca n'est pas si profond que ça, donc avec les chaleurs de ces derniers temps, l'eau se réchauffe et ça peut favoriser la prolifération de bactéries".