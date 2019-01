La Chapelle St-Mesmin : deux salariés d'un établissement de soins probablement décédés de la grippe

L'établissement de soins de la Chapelle-Saint-Mesmin est actuellement confronté à une épidémie de grippe. Trois résidents âgés sont décédés depuis le début du mois, mais l'ARS a été saisie ce jeudi soir suite à la mort, en plus, de deux salariés.

L'Agence Régionale de Santé a été saisie ce jeudi soir après le décès de deux salariés d'un établissement de soins, le Coteau à la Chapelle-Saint-Mesmin. Ils sont probablement morts de la grippe alors qu'ils étaient en arrêt maladie depuis plusieurs jours pour un "syndrome grippal".

Le Coteau, géré par le groupe Ugecam Centre regroupe un centre de rééducation et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes(Ehpad). Il est confronté à une épidémie de grippe dans un contexte national d'offensive du virus. Toutes les régions à l'exception de la Normandie ont dépassé le seuil épidémique.

Des mesures barrières pour stopper la progression de l'épidémie

Depuis le début du mois de janvier, trois résidents sont décédés, mais s'agissant de patients âgés, un lien direct avec l'épidémie n'avait pas été établi. C'est depuis jeudi 24 janvier que l’inquiétude grandit puisque deux salariés de l'établissement sont décédés à leur domicile. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de ces deux décès. Des mesures de mise en sécurité du personnel et des résidents ont déjà été prises sous le contrôle de l'ARS. Au total, 280 personnes, soignants et patients sont placés sous traitement. Des "mesures barrières" destinées à stopper la progression de l'épidémie sont mises en place : distribution de masques, hygiène renforcée, limitation des contacts.