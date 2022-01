La Charente renforce son dispositif de dépistage

C'est une activité qui demande en ce moment beaucoup de patience : trouver où et comment se faire dépister. En Charente, le nombre de tests effectués n'a jamais été aussi élevé, tout comme dans le reste de la France. Alors, pour faire face à cette demande, le Département a décidé de revoir et de renforcer son dispositif de dépistage, des tests PCR ou antigéniques selon le lieu. Depuis cette semaine par exemple, il est de nouveau possible de se faire tester dans les hôpitaux, Angoulême, Cognac, Confolens, uniquement sur rendez-vous, par téléphone ou en ligne pour Confolens.

Centre de dépistage, laboratoires, pharmacies...

Les libéraux proposent aussi plus de rendez-vous, vous les trouverez sur la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib, tout comme les pharmacies. La préfecture en a profité pour faire un point sur les lieux qui proposent de tester, six laboratoires un petit peu partout dans le département, avec ou sans rendez-vous selon leur fonctionnement.

Notez aussi qu'il y a un centre de dépistage installé au nord d'Angoulême, à Champniers, au centre commercial Géant Casino.