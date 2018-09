Thiers, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Les 2/3 des communes du département du Puy-de-Dôme sont classées en potentiel 3, avec un niveau de radon moyen à élevé significatif. C'est le cas de la communauté de communes de Thiers-Dore-Montagne, le secteur choisi par la CLCV et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, pour mener une campagne de dépistage. Une centaine de personnes ont déjà demandé un dosimètre gratuit. Une trop forte concentration de radon dans l'air augmente le risque de cancer du poumon.

Trop de radon est dangereux pour la santé

Le radon est un gaz radioactif, incolore, et inodore, présent naturellement un peu partout dans les sols, particulièrement dans les massifs granitiques et volcaniques. Il est dangereux lorsqu'il s'accumule dans un logement mal isolé ou mal aéré. Classé "cancérigène pulmonaire certain" par le Centre international de recherche sur le cancer, on estime que 10 % des cancers du poumon sont attribuables au radon.

Un dosimètre pour mesurer le radon

La CLCV du Puy-de-Dôme, association qui regroupe près de 900 adhérents dans le département, propose actuellement des dosimètres. Ce sont des petits boîtiers ronds qui mesurent le taux de radon dans l'air d'un logement. Après deux mois d'utilisation, les appareils sont envoyés à un laboratoire pour analyse. En fonction des résultats, l'occupant du logement est invité à observer des consignes plus ou moins contraignantes. Souvent, il suffit d'aérer son habitation tous les jours, quelle que soit la saison, pour que le radon soit évacué. Parfois, il faut vérifier, nettoyer, régler le système de ventilation. Enfin, quand le taux est très élevé, un diagnostic plus global du bâtiment est proposé. S'il présente des fissures par exemple, il faudra les reboucher.

LA CLCV 63 dispose encore d'une trentaine de dosimètres. Si vous êtes intéressés, un téléphone : 04 73 36 75 91