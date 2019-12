Hôpital de La Châtre : des solutions pour rouvrir rapidement les 26 lits fermés provisoirement

La Châtre, France

La situation est stabilisée à l'hôpital de La Châtre. Elle reste "difficile" de l'aveu du directeur de l'établissement. 26 lits restent fermés dans les services de soins de suite et réadaptation et de médecine. La faute à un nombre insuffisant de praticiens : il en manquait trois, d'où la nécessité de réduire l'accueil de patients. 19 ont d'ailleurs été transférés, après avis médical et accord des familles. Mais au moins, les plannings sont bouclés jusqu'au 5 janvier prochain. La communauté hospitalière et médicale s'est mobilisée pour trouver des solutions : désormais, il y a 4 praticiens équivalents temps plein.

Il en faudrait un cinquième pour pouvoir rouvrir les 26 lits fermés de façon provisoire. "Nous y travaillons. Courant janvier, nous devons avoir un recrutement en temps partiel. Et puis nous travaillons sur le recrutement d'un médecin à temps plein. Cela prend un peu de retard pour des raisons administratives mais ça va se résoudre", explique le Docteur François Christiann. Sans compter l'espoir de pouvoir compter sur le retour des deux médecins en arrêt maladie. Le premier est arrêté jusqu'au 12 décembre, le second au moins jusqu'au 22.

Aucune fermeture définitive à l'horizon...

La direction du centre hospitalier de La Châtre est formelle : cette fermeture provisoire est subie. Ce n'est en aucun cas une stratégie pour ensuite fermer définitivement des lits dans certains services de l'hôpital. "Nous avons la farouche volonté de rouvrir ces 26 lits", insiste Dominique Delaume, directeur de l'hôpital de La Châtre. "Cela répond à un besoin départemental", ajoute-t-il.

... mais les syndicats restent extrêmement vigilants

Si la volonté de rouvrir les 26 lits est clairement manifestée du côté de la direction, il est pour l'instant impossible d'avancer une date. Les syndicats restent donc sur leurs gardes. "On n'a aucune vision à moyen-terme. Après le 6 janvier, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On ne peut pas se contenter d'une telle réponse", déplore Mickaël Bret, délégué CFDT à l'hôpital de La Châtre.

Une Assemblée générale doit avoir lieu lundi. Les syndicats décideront des éventuelles actions à mener. "Je ne pense pas qu'on appelle à la grève. Ce serait irresponsable vu la situation dans laquelle nous sommes. Cela désorganiserait encore plus les plannings. En revanche, il faut une mobilisation pour se faire entendre, notamment de la population", explique Mickaël Bret. Un soutien de la population déjà visible, avec la création d'un comité de défense de l'hôpital de La Châtre. Ce comité doit d'ailleurs se réunir lundi soir à La Châtre.