La cheffe des urgences de l'hôpital de Laval : "on sait qu'à chaque période de vacances on sera en difficulté"

Les urgences de l'hôpital de Laval seront encore fermées ce lundi soir à partir de 18h30, c'est la dernière nuit de fermeture avant une réouverture mardi matin à 8h30. Seules les urgences vitales étaient prises en charge pendant plusieurs nuits au moment des fêtes de fin d'année à cause du manque de médecins pour assurer le bon fonctionnement.

"On sait que l'année 2022 sera difficile"

Le personnel est épuisé souligne Caroline Brémaud, la cheffe des urgences du principal centre hospitalier mayennais : "c'est stressant pour les médecins, avec une fermeture du service certaines nuits ça signifie un planning assez lourd avec des enchaînements de garde compliqués pour le rythme de travail, le rythme de sommeil. On sait que l'année 2022 sera difficile, on sait qu'à chaque période de vacances ce sera difficile et on craint la période estivale où les congés sont plus longs. Les médecins étrangers qu'on va faire venir ne seront pas opérationnels tout de suite, il faudra les former".

"Le forfait urgences de 20 euros, c'est scandaleux"

Par ailleurs, quels que soient les soins dispensés, vous devez payer, depuis ce samedi 1er janvier, près de 20 euros, pour tout passage aux urgences non suivi d'hospitalisation. Chez nous, ça concerne les hôpitaux de Laval, Mayenne et Château-Gontier. Cette somme est à régler sur place ou bien elle sera remboursée par votre mutuelle si vous en avez une. Actuellement, pour un cas similaire, le patient doit régler 25 euros mais pas tout de suite, après avoir reçu une feuille de soins, et juste 20% du montant, le ticket modérateur , qui est ensuite remboursé par les mutuelles. La Sécu prend donc en charge 80% des frais.

Le nouveau forfait urgences est passé en catimini juste avant Noël : "c'est scandaleux. Imaginez vous vous luxez l'épaule, l'os sort de l'articulation, c'est une urgence. Ce n'est pas votre médecin traitant qui va vous soigner. Il y a là une urgence. Il faut remettre en place rapidement. Pour une luxation de l'épaule, je vous prends en charge et quelques minutes plus tard vous ressortez et vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé. Ce n'est pas un passage abusif. Je trouve ça aberrant de demander 20 euros. Cette mesure a été prise trop vite sans concertation avec les gens de terrain".

Le gouvernement y voit une simplification de la tarification des passages aux urgences avec l'ambition de désengorger des services bien souvent à bout de souffle. De nombreux soignants, eux, y voient une punition administrative de plus, ça passe mal en pleine vague épidémique, et une potentielle source de conflits avec les patients d'autant plus que la prise en charge aux urgences est parfois délicate.