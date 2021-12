La cheffe des urgences de l'hôpital de Laval : "une dame de 95 ans est restée 36 heures dans le couloir"

Auditionnée par les membres du Sénat de la commission d'enquête sur l'hôpital, Caroline Brémaud, la responsable du service des urgences du centre hospitalier de Laval, a expliqué que l'accueil des patients devient indigne, à cause du manque de moyens humains et matériels.

Au Sénat, la cheffe des urgences de l'hôpital de Laval a décrit une situation insupportable. Caroline Brémaud était auditionnée ce jeudi par la commission d'enquête sénatoriale sur l'hôpital public. Plusieurs responsables de services d'urgences ont longuement exposé la souffrance de leurs équipes, le manque de moyens humains et matériels.

"Chaque nuit, des patients dorment dans le couloir des urgences, il y a une mise en danger"

En Mayenne, le principal centre hospitalier du département a perdu 60 lits en 18 mois, en pleine crise sanitaire, a affirmé Caroline Brémaud. Et son service, a-t-elle poursuivi devant les parlementaires, est à bout de souffle pour accueillir dans de bonnes conditions les patients : "concernant la prise en charge des patients, le mot indigne est le plus parlant pour tout le monde. On peut attendre des heures. Cette semaine, une dame de 95 ans est restée 36 heures dans le couloir. On ne souhaite ça à aucun membre de sa famille. C'est juste intolérable. Il y a des patients qui dorment dans le couloir chaque nuit, d'autres sont obligés d'uriner derrière un paravent. Parfois, nous n'avons pas assez de brancards, on met les gens sur des fauteuils, parfois on n'a pas assez de couvertures, donc ils ont froid. Il y a une mise en danger des patients, un défaut de surveillance".

Caroline Brémaud redoute une nouvelle fermeture temporaire de son service la nuit pendant les fêtes de Noël et du Jour de l'An, "on est entrain de se battre".