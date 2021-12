La cheffe du service des urgences de l'hôpital de Laval auditionnée par le Sénat

Si les problèmes autour du système de santé en Mayenne sont légions, les acteurs de notre département ont au moins l'oreille des autorités nationales. Ce jeudi, Caroline Brémaud la cheffe du service des Urgences du centre hospitalier de Laval est auditionnée au Sénat. La Mayennaise sera accompagnée de quatre autres soignants dont le patron des urgences de Rennes.

Dès 10h30, Caroline Brémaud évoquera plusieurs dossiers brûlants : les récentes fermetures des Urgences certaines nuits, le manque de moyens humains à l'hôpital, surtout depuis le début de la crise sanitaire. La Mayenne est le troisième désert médical de France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le samedi 4 décembre, entre 2.000 et 6.000 élus, soignants, et citoyens mayennais ont manifesté à Paris devant le ministère de la Santé pour dire stop à l'effondrement du système de santé. Une délégation avait même été reçue par un conseiller d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour parler notamment du projet de coopération entre les hôpitaux de Mayenne et Laval.

Depuis le 13 octobre 2021, pour sensibiliser le grand public aux difficultés à l'intérieur de l'hôpital, la cheffe des Urgences de Laval s'est filmée en plusieurs épisodes, avec le hashtag #Monquotidienauxurgences.