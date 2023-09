La chercheuse grenobloise Sandra Lavorel décroche la médaille d'or 2023 du CNRS

Elle est seulement la septième femme à décrocher cette récompense. L'écologue grenobloise Sandra Lavorel a obtenu la médaille d'or 2023 du CNRS, annonce ce jeudi l'organisme dans un communiqué. La scientifique affiliée au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble est récompensée pour ses travaux sur les "contributions de la biodiversité à la vie humaine", précise le Centre national de la recherche scientifique. La Lyonnaise d'origine a permis, grâce à ses travaux, de montrer "que les changements climatiques et d’usage des sols affectent la morphologie et la physiologie des plantes, et comment ces adaptations ont des effets sur les écosystèmes auxquels elles appartiennent", explique le CNRS.

Des travaux sur les effets du réchauffement climatique

Parmi les travaux de la chercheuse au CNRS, il y a le projet Warm. Ce dispositif installé sur le col du Lautaret, dans les Hautes-Alpes, à 2.400 mètres d'altitude, réchauffe l'air ambiant de quelques degrés pour étudier ses conséquences sur l'écosystème. Ces recherches permettent, entre autres, "permettent d'appréhender le fonctionnement et les dynamiques des écosystèmes en réponse aux changements planétaires auxquels nous sommes confrontés", écrit Antoine Petit, PDG du CNRS.

La scientifique, déjà officier de l'ordre national du Mérite et officier de la Légion d'honneur, recevra cette récompense le 20 décembre prochain à la maison de la Chimie, à Paris. Elle va permettre à Sandra Lavorel de toucher 50.000 euros.