La chercheuse lorraine Cécile Fabre impliquée dans la mission spatiale "Mars 2020"

Une nouvelle page de la découverte de Mars doit s'écrire ce jeudi 18 février 2021. Après sept mois de voyage, le rover Perserverance de la Nasa doit atterrir ce jeudi soir sur la planète rouge. Manœuvre très périlleuse pour permettre ensuite au véhicule de réaliser des analyses du sol martien notamment pendant plusieurs années. L’idée de la mission "Mars 2020", c’est de prouver ou non que la vie a existé sur cette planète.

Un atterrissage que Cécile Fabre, enseignante chercheuse à l'université de Lorraine, membre du laboratoire GéoRessources de l'université et du CNRS, va suivre avec attention, après avoir participé à l'élaboration de SuperCam, l'un des sept outils chargés sur le rover. Un outil de visualisation et d'analyse des roches martiennes développé par 300 scientifiques français et piloté par le CNES, le centre national d'études spatiales.

Le rover Perseverance est équipé de l'outil Supercam développé par des scientifiques français. Il s'agit de la "caméra" basée en haut à droite © Maxppp - UPI/MAXPPP

L'atterrissage est programmé peu avant 22 heures, heure française. Une manoeuvre décisive, périlleuse, pendant laquelle la capsule va passer de plus de 20.000 kilomètres par heure à quasiment zéro. Tout cela sans pouvoir agir, explique Cécile Fabre :

"C'est ce qu'on appelle les sept minutes de terreur. Ce sont des moments où l'on n'a plus de prise et on a des informations qui nous reviennent. On va savoir que le parachute s'est ouvert, que la protection thermique est partie, qu'il a touché le sol. Il va prendre une photo et on va voir cette image qui va attester que tout va bien."

Le rover Perseverance sera déposé sur Mars, en théorie ce jeudi soir © Maxppp - UPI/MAXPPP

Une fois que tous les instruments auront été vérifiés par la Nasa, les chercheurs pourront commencer à collecter et analyser les données de Perseverance dont la mission est de trouver sur Mars des traces de vie passées :

"Nous, on va regarder au delà de l'eau, si on a pu avoir une certaine formation de vie. Pas une vie au sens où l'on peut l'entendre avec des végétaux ou des fossiles, mais des premières cellules [...] Si on eu de la vie sur Mars, ça nous fait deux planètes du système solaire qui auraient pu développer la vie. Ca laisse présager aussi que d'autres systèmes solaires ont u pu développer la vie."

En vue d'un éventuel vol habité à la fin du siècle ?

Perserverance va aussi servir à savoir s'il est possible d'envoyer des êtres humains sur place, s'il est possible de créer des réserves d'oxygène par exemple, d'enregistrer le son de Mars. Un projet important et une petite pointe d'optimisme, selon Cécile Fabre :

"On est dans des moments où beaucoup de gens remettent en question des choses comme le fait qu'on est allé sur la Lune. On est sur des missions quotidiennes, vécues par plusieurs centaines de personnes tous les jours. Ca permet de voir que quand certaines personnes décident de faire des choses et y passent beaucoup de temps, ils y arrivent."

Un atterrissage à suivre en direct via le site Internet du CNES ce jeudi soir à partir de 19h45.