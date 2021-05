La Chine réussit à poser un robot sur Mars

C'est une première et un exploit pour l’agence spatiale chinoise. Ce samedi matin, elle a réussi à larguer un petit rover sur le sol de la planète rouge. Un engin qui va pouvoir désormais mener des expériences scientifiques.

La Chine a réussi ce samedi matin à poser avec succès à la surface de Mars son petit robot téléguidé "Zhurong" dans un coin d’une vaste plaine appelée Utopia Planitia, située dans l'hémisphère nord de Mars. Zhurong, le véhicule à roue qui porte le nom d’un dieu du feu de la mythologie chinoise, s’est correctement posé après de longues minutes de descente dans l’atmosphère de Mars. La Chine avait déjà essayé d'expédier une sonde vers Mars en 2011 lors d'une mission commune avec la Russie.

Les Chinois avaient ensuite lancé fin juillet 2020 depuis la Terre leur mission inhabitée "Tianwen-1", du nom de la sonde envoyée dans l'espace. Celle-ci est composée de trois éléments: un orbiteur (qui tourne autour de l'astre), un atterrisseur, qui s'est posé sur Mars, avec à bord le robot téléguidé Zhurong.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'atterrisseur Tianwen-1 s'est posé avec succès dans la zone prédéfinie" sur Mars avec le robot "Zhurong", a indiqué la télévision officielle CCTV, précisant qu'un "signal" avait été reçu sur Terre. Doté de batteries et de panneaux solaires, le rover, qui pèse plus de 200 kilos, va désormais pouvoir explorer la zone avec ses instruments de bord : caméras optique et laser, radars, spectromètre, station météo.

à lire aussi VIDÉO - Revivez l'atterrissage du robot Perseverance sur Mars

Son objectif est de tenter de trouver des traces de glace d’eau dans cette zone qui pourrait avoir accueilli dans des temps reculés un lac ou un océan. La mission devrait durer trois mois, un temps assez court mais qui marquera à jamais l’histoire spatiale : la Chine est désormais le seul pays avec les Etats-Unis à avoir réussi à déposer sans encombre un tel engin sur le sol martien.