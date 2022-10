VIDÉO - Le CHU de Grenoble se dote d’un hélicoptère dernière génération

Le SAMU 38 dispose désormais d’un hélicoptère dernier cri, arrivé au CHU de Grenoble au mois de juillet 2022. Il permettra d’augmenter le nombre d’interventions sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, grâce à une meilleure autonomie et un habitacle plus spacieux.

Deux ans que le CHU de Grenoble l'attendait. Arrivé au mois de juillet, l'hélicoptère “Vitamine 14” est désormais stationné sur le toit de l'hôpital grenoblois. Il remplace un appareil vieux de 1997 et permettra de traiter un plus grand nombre de patients grâce à une meilleure autonomie en kérosène. L'hélicoptère interviendra sur l'ensemble de l'arc méditerranéen : en plus du CHU, il traitera les appels des hôpitaux de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), Briançon, Gap (Hautes-Alpes) et Montélimar (Drôme).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix