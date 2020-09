La cigarette interdite désormais devant les grilles de l'école de Port-Vendres

On ne respire plus la fumée du tabac devant les grilles de l'école de Port-Vendres (primaire et maternelle). A l'occasion de la rentrée scolaire, le nouveau maire de la commune Grégory Marty a pris un arrêté qui interdit de fumer aux abords de l'école. "C'est du bon sens" explique le maire, "pour lutter contre le tabagisme. Les entrées des écoles ne sont clairement pas un lieu pour fumer".

Réactions plutôt positives des parents

La mesure a surpris certains parents qui avaient l'habitude de griller une cigarette en attendant leur enfant, mais cette évolution est globalement approuvée. "Je m'éloigne pour fumer et je trouve ça normal" explique un parent. Les enfants n'ont pas à subir un tabagisme passif ajoute une mère de famille, elle même fumeuse.

Le nouveau maire de Port-Vendres Grégory Marty © Radio France - Sébastien Berriot

Il y a toujours quelques opposants qui vont me traiter de dictateur, mais il en va de l'intérêt de nos enfants (maire)

Des panneaux ont été installés aux abords de l'école pour annoncer l'arrêté. Le maire mise d'abord sur la prévention. Des verbalisations sont envisagées (35 euros), mais uniquement dans les situations les plus extrêmes.