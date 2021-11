"La cinquième vague arrive", prévient le directeur du service de réanimation de l'hôpital de Guéret

Les chiffres du coronavirus sont en augmentation en Creuse, comme dans toute la France. A l'hôpital de Guéret, le service de réanimation se remplit, et cela inquiète son directeur.

Le nombre de personnes hospitalisées à Guéret à cause du Covid augmente encore

La reprise de l'épidémie de coronavirus se confirme tous les jours en Creuse.. Dimanche dernier, 14 novembre, le taux d'incidence était de 102... Il est monté à 147 cette fin de semaine, dimanche 21. Au bord du seuil d'alerte renforcée.

"Nous sommes dans une cinquième vague qui risque de s'inscrire dans le temps, confirme Dhaoui Soltani, le chef du service de réanimation du Centre hospitalier de Guéret. Il y a une augmentation du nombre de malades inscrits en réanimation. Cinq sur neuf ici sont en Covid grave et un est décédé déjà."

Des réunions post-chasse où les gestes barrières ne sont pas respectés

Des personnes soignées qui ont toutes le même profil : "Ce sont des patients qui ne sont pas vaccinées, ou qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, ou qui sont immunodéprimées", souffle le docteur, qui cible les raisons de cette nouvelle vague : "Bien sûr, ce sont les gestes barrières qui sont moins respectés. Avec la météo, les gens sont regroupés en intérieur. Il y a aussi les thés dansants qui sont en cause, et une troisième chose, qui n'a à mon sens pas été abordé dans les médias, ce sont les réunions post-chasse. On le constate depuis le début de l'épidémie en Creuse."

Des chiffres d'autant plus inquiétants que le docteur Soltani le confirme : l'hôpital de Guéret est, déjà, en forte tension.