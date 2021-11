La circulation du coronavirus "reste élevée" dans les Deux-Sèvres

La circulation du covid-19 "reste élevée" dans les Deux-Sèvres. C'est ce qu'indique l'Agence régionale de santé dans son bilan du 23 au 29 octobre 2021. Le taux d'incidence est de 80 cas pour 100.000 habitants, quasiment identique à celui de la semaine précédente.

Hospitalisations en hausse

Si l'on regarde le détail zone par zone, une augmentation sensible est à noter dans le Thouarsais avec un taux d'incidence de 211 cas pour 100.000 habitants. Et concernant les catégories d'âge, c'est chez les plus de 60 ans que le taux est le plus élevé. Sept structures pour personnes âgées et un institut médico-éducatif sont touchés par le covid-19 actuellement.

Les hospitalisations sont encore en hausse. 39 personnes hospitalisées, c'est six de plus en une semaine. 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients covid.

Trois nouveaux décès sont à déplorer. L'ARS recense 519 décès dans les Deux-Sèvres depuis le début de l'épidémie.

L'Agence régionale de santé propose donc le maintien en "vulnérabilité élevée" du département. "La vaccination, les dépistages et les gestes barrières restent nos atout afin d'éviter une reprise épidémique", indique l'ARS. 80,4% des Deux-Sévriens ont reçu au moins une injection de vaccin, 79,6% ont un schéma vaccinal complet.

Prochaines opérations de dépistage