La circulation du coronavirus reste élevée en Deux-Sèvres, la vaccination dépasse la barre des 70%

La circulation du coronavirus "reste élevée" dans les Deux-Sèvres, constate l'Agence régionale de santé dans son bilan hebdomadaire sur la semaine du 7 au 13 août. Le taux d'incidence approche les 120 cas pour 100.000 habitants contre 103 la semaine précédente. Les indicateurs augmentent partout sauf dans le Haut-Val-de-Sèvre.

Les jeunes restent les plus touchés, le taux d'incidence augmente chez les 20-29 ans (278 cas pour 100.000 habitants, 210 la semaine précédente), chez les 30-39 ans (182 cas pour 100.000 habitants, 151 la semaine précédente) et plus surprenant, il explose chez les + de 90 ans passant de 15 à 267 en une semaine. L'ARS indique par ailleurs qu'un ehpad, une unité de soins longue durée, une résidence autonomie et une petite unité de vie sont touchés par le coronavirus.

Autre chiffre en hausse : les hospitalisations. 22 étaient en cours en fin de semaine, soit cinq de plus, avec cinq personnes en réanimation.

Près de 73% des Deux-Sévriens ont reçu au moins une injection de vaccin

72,8% des Deux-Sévriens ont reçu au moins une dose de vaccin et 61,9% sont complètement vaccinés. C'est très légèrement en dessous des taux régionaux (74,3% et 62,9%).

Les prochaines opérations de dépistage

Les quatre équipes de médiateurs continuent les opérations de dépistage.