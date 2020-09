La circulation du coronavirus s'intensifie en Normandie selon l'Agence Régionale de Santé

Les indicateurs de suivi épidémiologiques continuent de se dégrader en Normandie. C'est ce qui ressort du bilan publié par l'Agence régionale de Santé ce mardi soir.

Les départements du Calvados et de l'Eure, qui avaient rejoint la Seine-Maritime dans la "zone rouge" le 20 septembre dernier, sont les plus touchés.

Un taux d'incidence qui augmente

Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, atteint désormais 71 (il était de 58,25 le 18 septembre). Il dépasse donc largement la valeur de 50, considérée comme le seuil d’alerte.

Les grandes agglomérations concentrent la majeure partie des cas et dépassent, pour les plus importantes, l’incidence de 100.

L'ARS note également que la circulation du virus reste particulièrement importante chez les jeunes (20-30 ans).

Davantage de lits occupés à l'hôpital

Le nombre de personnes hospitalisées augmente en continu, avec 197 personnes hospitalisées (+ 20,9 depuis le dernier point de situation le 18/09).

En Seine-Maritime, département le plus touché, 100 personnes sont hospitalisées dont 15 en réanimation. Suivi de l'Eure avec 44 hospitalisations (5 en réanimation) et du Calvados avec 29 hospitalisations dont 4 en réanimation.

12 personnes atteintes du Covid 19 sont hospitalisées dans l'Orne, même chose pour le département de la Manche.

Extrait du bilan publié par l'ARS Normandie ce mardi 22 septembre. © Radio France

33 clusters

L'Agence Régionale de Santé est actuellement en cours d'investigation concernant 33 clusters en Normandie (16 en Seine-Maritime, 6 dans le Calvados et l'Eure, 3 dans l'Orne et deux dans la Manche).

"Un cluster est le fait d'identifier au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé au même rassemblement", précise l'ARS, qui ajoute que cette situation "engage au renforcement du respect des gestes barrières et de la protection des plus vulnérables."