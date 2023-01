La circulation du Covid en forte baisse en Limousin

Les taux d'incidence, comme le nombre de tests Covid, ont énormément baissé en Haute-Vienne et en Corrèze.

Sur les sept derniers jours, 55 nouveaux cas pour 100.000 habitants ont été recensés en Haute-Vienne. 49 pour 100.000 en Corrèze. Des chiffres publiés ce vendredi par Santé Publique France en Nouvelle Aquitaine. Alors même si, sur le papier, il s'agit d'une bonne nouvelle, il faut tout de même relativiser et continuer à faire attention et à pratiquer les gestes barrières en cas de besoin.

"On a pas vraiment d'explication hormis le fait qu'une bonne partie de la population s'est faite vacciner et à développé une certaine immunité", explique Alice Herteau, épidémiologiste pour Santé Publique France en Nouvelle Aquitaine. Mais elle insiste aussi sur une autre donnée à prendre en compte. "Il faut aussi mettre la baisse des taux d'incidence en relation avec le nombre de tests de dépistage réalisés qui eux aussi sont en forte baisse et qui n'ont jamais été aussi bas depuis août 2020", poursuit-elle.

Pas d'effet sur les hôpitaux

Sur les hôpitaux, "il y a une importe baisse des nouvelles hospitalisations chaque semaine. Mais quand on regarde les hospitalisation en cours, la part de patients positifs au Covid est encore importante", note encore Alice Herteau. "Ça reste un petit peu tendu dans les hôpitaux, après on sait qu'il y a toujours un décalage entre la baisse de la circulation virale et les effets sur les hôpitaux", termine-t-elle, qui conseille toujours de bien respecter les gestes barrière, notamment si l'on côtoie des personnes fragiles.

