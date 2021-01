La circulation du virus du Covid-19 s'intensifie en Occitanie note l'Agence Régionale de Santé. Le nombre de cas positifs est en augmentation tout au long du mois de janvier chez les personnes les plus âgées et le taux d'incidence est en augmentation dans la population générale.

La circulation du virus du Covid-19 s'intensifie en Occitanie dit l'ARS dans son point du vendredi soir. 1.802 personnes hospitalisées soit une petite centaine de plus qu'en début de semaine dont 244 en réanimation et soins critiques. De plus elle note une augmentation constante du taux de positivité chez les personnes les plus âgées : 5,8 début janvier, 6,4 mi-janvier et 6,8 actuellement.

Autre constant de l'Agence Régionale de Santé, en Occitanie, les taux d'incidence sont orientés à la hausse tout au long du mois de janvier dans la population générale : 170,1 au début du mois, 184,1 mi-janvier et ce taux atteint 207,7 aujourd'hui. Actuellement, en Occitanie, 1.810 cas positifs sont signalés chaque jour aux équipes de l'Assurance Maladie. A noter, qu'en Occitanie, 128.250 personnes ont été vaccinées du 4 au 27 janvier.