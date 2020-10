La circulation du virus du Covid-19 accélère encore dans le Loiret

Le taux d'incidence fait un bond dans le Loiret, d'après les derniers chiffres officiels sur l'épidémie de Covid-19, ce vendredi : 92,8 personnes pour 100.000 personnes sont positives au coronavirus. Le taux de positivité est au plus haut : 7,6% des personnes testées sont contaminées.

Jamais le taux d'incidence n'avait été aussi élevé dans le Loiret, depuis qu'une campagne massive de tests est mise en place : d'après l'agence régionale de santé qui publie ce vendredi après-midi les données sur l'épidémie de Covid-19 pou la période du 29 septembre au 5 octobre, le taux d'incidence est de 92,8 dans le Loiret (soit 92,8 personnes testées positives au Covid-19 pour 100.000 habitants du département), largement supérieur au seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100.000 habitants.

Taux de positivité en hausse

Autre indicateur de la circulation de plus en plus active du virus dans le Loiret : sur les 8350 personnes testées entre le 29 septembre et le 5 octobre, 634 sont contaminées par le Covid-19, soit un taux de positivité en hausse, à 7,6% (il était de 6,3% il y a une semaine)

Hausse des cas en réanimation

Enfin, concernant les hospitalisations, le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 qui est soit en réanimation soit en soins critiques augmente également dans le Loiret : quatorze personnes désormais, contre douze mardi dernier.

Interrogée par France Bleu Orléans, la préfecture du Loiret indique que cette dégradation de la situation sanitaire n'entraîne pas, à ce stade, de nouvelles mesures plus restrictives. Rappelons que, par différents arrêtés préfectoraux, les rassemblements festifs et familiaux de plus de trente personnes dans des lieux recevant du public sont interdits dans le Loiret, tout comme les vide-greniers. Et le port du masque est obligatoire dans les 22 communes d'Orléans métropole, au moins jusqu'à la fin octobre.