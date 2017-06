VIDÉO - Comment le Samu de Paris a innové pour sauver plus de victimes d'arrêt cardiaque

Une première mondiale du Samu de Paris est en train de s'exporter ailleurs en France et dans le monde : l'utilisation de la circulation extracorporelle, qui permet de fournir le corps en sang quand le cœur ne fonctionne plus. Une étude parue en avril dernier relaie des résultats très encourageants.

Une première mondiale du Samu de Paris, au sein de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), est en train de s’exporter de Bruxelles à Melbourne en passant par Lyon ou Perpignan : la circulation extracorporelle. Le principe : en cas d’arrêt cardiaque, une petite machine remplace le cœur en pompant et en réinjectant le sang dans le corps. Le but : protéger les autres organes en attendant que le cœur reparte, et surtout le cerveau. La technique n'est pas nouvelle, mais elle peut désormais s'utiliser dans la rue ou chez une victime, et pas seulement à l'hôpital.

Une vingtaine de kilos seulement pour fournir le patient en sang et en oxygène

Pour ce faire, une machine a été mise au point. Elle tient dans une valise que vous pourriez prendre en cabine en avion, pèse une vingtaine de kilos seulement, est autonome en batterie pour pouvoir être transportée. Les urgentistes de l'AP-HP ont été formés pour l'utiliser, alors que jusqu'ici seuls les chirurgiens en connaissaient le fonctionnement.

Le Dr Lionel Lamhaut, anesthésiste-réanimateur au Samu de Paris/AP-HP, nous explique le fonctionnement de cette innovation technologique :

Deux tuyaux placés sur les cuisses de la victime la relient à la machine qui assure cette circulation extracorporelle. Alors que le cœur est arrêté et ne remplit donc plus son rôle, elle prend le relais. Un tuyau pompe le sang, la machine lui donne oxygène et assure la pression artérielle, l'autre tuyau réinjecte le sang. Cela permet de protéger les autres organes pendant l'arrêt cardiaque, et avant tout le cerveau. Car cette technique ne sera utilisée que si le cerveau de la victime est encore viable.

Le développement de cette technique pour "amener l'hôpital au chevet des victimes" est partie d'un constat : il est souvent trop tard lorsque le patient arrive au bloc, surtout dans les grandes villes comme Paris à la circulation routière dense. Mais le Samu tient à faire passer le message suivant à la population : ce bijou technologique ne sert à rien si, en premier lieu, un massage cardiaque n'a pas été pratiqué sur la victime. En tant que témoin d'un arrêt cardiaque, il faut donc avoir le réflexe de ce massage immédiatement après avoir appelé le 15.

Amener l'hôpital au chevet de la victime

Cette technique existait depuis longtemps dans les blocs opératoires, le Samu de Paris l'utilisait en phase de test directement chez les victimes ou dans les rues depuis 2011, pour gagner de précieuses minutes. Une étude publiée en avril dernier prouve que ça marche : 28% des patients qui en ont bénéficié s’en sont sortis et sans séquelle alors que leurs chances de survie étaient autrement quasi-nulles. Cette circulation extracorporelle, utilisée entre 60 et 80 fois par an à Paris et sa banlieue, s'exporte désormais. Le Samu de Paris forme des équipes d'urgentistes dans d'autres villes françaises ainsi qu'à l'étranger.