La Cité de la Mer propose de découvrir l'envers du décor de ses aquariums

Toutes les demi-heures, les visiteurs de la Cité de la Mer sont accueillis dans l'amphithéâtre Coriolis par les biologistes qui se relaient pour répondre à leurs questions.

Karen Avoine est l'une des six biologistes marins du site et elle vient parler de son métier et surtout de ses missions dans les coulisses des aquariums du site.

Aujourd'hui je vous propose de passer derrière la vitre des aquariums pour voir l'envers du décor

La biologiste marin Karen Avoine présente son métier aux visiteurs © Radio France - Frédérick Thiébot

Pendant une vingtaine de minutes, elle présente les activités en coulisse grâce à des petites vidéos ludiques. L'objectif est faire découvrir aux visiteurs comment les poissons sont accueillis dans les aquariums, mais aussi comment ils sont nourris ou encore pourquoi on peut parfois voir des plongeurs au milieu de ces poissons. "On a filmé pendant des années les biologistes dans leur travail, ainsi que les espèces et grâce à ces clips vidéos, on va vous faire découvrir comment on accueille un nouveau poisson dans nos aquariums et quels sont les soins qu'on apporte au quotidien à tous ces animaux," explique Karen Avoine.

Je suis surprise que les questions qui reviennent le plus souvent concernent les plongées dans les aquariums. Les visiteurs veulent aussi savoir comment se font les élevages en aquarium.

"Généralement, ce sont plus les parents qui posent des questions", constate la biologiste. "Mais c'est aussi parce qu'ils veulent pouvoir répondre aux questions de leurs enfants pendant la visite de la Cité de la Mer".

Ce rendez-vous ludique est proposé tous les jours de la semaine jusqu'à la fin des vacances scolaires.

Et les visiteurs sont au rendez-vous depuis le début de ces congés. En quatre jours, il y a eu 2 430 entrées. C'est en très légère baisse par rapport à la même période l'an dernier.