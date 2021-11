Le bâti sera clos en février 2022. Les premiers praticiens attendus fin 2022. La future Cité de Santé de Montbéliard, aux Gros-Pierrons, s'étendra sur 6500 m2 avec 100 professionnels à terme. L'une des premières cités "One Health" de France qui associe santé humaine, animale et environnementale.

La future Cité de Santé de Montbéliard sera "One Health" : humaine, animale et environnementale

Après la Maison de Santé du Lion à Belfort, présentée à l'époque comme la plus grande MSP de France, le cardiologue Pradip Sewoke, président de l'association des professionnels de santé du Nord Franche-Comté, s'attaque à une autre première à Montbéliard : la première Cité "One Health" (une seule santé) de France. Le concept One Health associe santé humaine, animale et environnementale pour répondre aux enjeux de santé publique, éprouvés par les pandémies et le dérèglement climatique.

"Montbéliard deviendra un laboratoire clinique à la convergence de ces trois mondes : santé humaine, animale et environnementale, pour optimiser les soins à notre population", explique Pradip Sewoke

Pradip Sewoke, cardiologue, président de l'association des professionnels de santé du Nord Franche-Comté, a travaillé 13 ans à l'hôpital Boulloche de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Le chantier bat son plein sur le site des Gros-Pierrons à Montbéliard, à coté de la clinique de soins de suite et face à la fromagerie. Deux bâtiment de 4000 m2 sont partiellement sortis de terre. "Le bâti sera clos en février et les 50 premiers praticiens s'installeront fin 2022", indique Pradip Sewoke. Un troisième bâtiment suivra en 2023. Au total, une centaine de professionnels exerceront sur 6500 m2.

6500 m2 couverts sur un terrain de 6000 m2 avec un parking de 1100 places - Document Cité de Santé Montbéliard

Le bâtiment A, face à la route, accueillera un centre d'urgences non vitales, adossé à un plateau de radiologie et un laboratoire de biologie médicale, pour soulager les urgences hospitalières. "Parce que 70 % des admissions aux urgences de Trévenans relèvent de ces urgences non vitales. Nous travaillons main dans la main avec l'hôpital Nord Franche-Comté", explique le président de l'association des professionnels de santé du Nord Franche-Comté. Le centre sera ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 21h00 et sera tenu par des médecins urgentistes avérés. Avec l'engagement de traiter chaque urgence en moins d'une heure.

"Un centre de soins non programmés pour soulager les urgences de Trévenans" Copier

Le bâtiment B abritera les médecins spécialistes : dentaire, traumatologie, chirurgie de la main, vasculaire, pneumologie, cardiologie, dermatologie et autres. Mais aussi des professions paramédicales : psychologues, podologues, orthophonistes, kinés et autres. Là aussi, des passerelles seront établies entre ces praticiens et l'hôpital Nord Franche-Comté.

Le bâtiment C, qui suivra en 2023, apportera le caractère One Health (une seule santé) à la Cité de Santé montbéliardaise. Il abritera une clinique vétérinaire et une maison du bien être, avec une école de yoga, une centre de méditation, des naturopathes, un centre de médecine ayurvédique etc.

Selon Pradip Sewoke, la nouvelle cité montbéliardaise n'entre pas du tout en concurrence avec la médecine de ville et des campagnes, au contraire. "Avec l'arrivée d'un pôle de médecins spécialistes, on suscite l'installation de médecins généralistes dans les petites communes qui ont besoin de ces spécialités à proximité".

"Des généralistes futurs diplômés. Pas question de faire venir des médecins déjà installés" Copier

La télémédecine et des antennes de consultation de médecine générale seront proposées aux communes de l'agglomération, dépourvues de médecins. La télé expertise sera également proposée aux médecins généralistes de l'agglomération.

En marge de cette initiative privée, l'agglomération de Montbéliard organise ce samedi 20 novembre au musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux ses Etats-Généraux de la Santé.