La clinique Beau Soleil de Montpellier ouvre ses blocs opératoires aux chirurgiens du CHU

Pour faire face à la crise du Covid-19, pour libérer des lits et du personnel, le CHU a été contraint de reporter un certain nombre d'opérations non urgentes. Pour permettre une continuité des soins et afin d’éviter des pertes de chances sur d’autres pathologies, la clinique Beau Soleil met à disposition ses blocs opératoires.

Dans ce cadre, des chirurgiens gynécologues et ORL du CHU ont pu bénéficier de ce dispositif et opérer leurs patients au sein de l’établissement mutualiste. Cette démarche concerne surtout des interventions qui nécessitent des soins lourds et une surveillance en soins continus. La structure met également à leur disposition son robot chirurgical Da Vinci.

"Ce partenariat montre la mobilisation des établissements mutualistes dans la crise Covid et son attachement à proposer une continuité des soins, au plus grand nombre."

Les éléments du dossier médical nécessaire à la prise en charge du patient sont transmis de manière sécurisée à la clinique Beau Soleil. Les équipes de l’établissement mutualiste viennent en support, notamment pour la coordination et l’accompagnement des personnels du CHU.

Les patients sont pris en charge de A à Z à Beau Soleil, de l’intervention à l’hospitalisation. Les chirurgiens du CHU effectuent le suivi de leurs patients avec l’appui des anesthésistes de la clinique.