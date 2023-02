La clinique Belharra à Bayonne s'équipe d'un scanner innovant pour les opérations de la colonne vertébrale

Il permet des opérations de la colonne vertébrale avec une précision...chirurgicale. Le scanner Loop-x équipe depuis novembre dernier l'un des blocs opératoires de la clinique Belharra de Bayonne. Quatre chirurgiens spécialisés l'utilisent quotidiennement pour soigner les pathologies des vertèbres (os), des disques (cartilages) ou des nerfs, Le système d’imagerie dernière génération Loop-X permet d’améliorer nettement le champ de vision des chirurgiens et d’assister leurs gestes. Le Dr Julien Rigal, chirurgien du rachis, est conquis : "Le scanner robotisé en salle d'opération permet d'obtenir des images en temps réel du patient, mais aussi de nos instruments. Les images sont envoyées dans un ordinateur qui va faire une reconstruction en 3D et ainsi permettre une meilleure navigation avec moins d'incisions, moins de saignement et aussi moins de développement des radiations".

Le Dr Jullien Rigal se prépare minutieusement avant le passer en salle d'opération © Radio France - Paul Nicolaï

Accompagnement des chirurgiens

La machine permet d'obtenir en temps réel des images de l'anatomie du patient à 360 degrés, qui sont ensuite modélisées. Les vis sont ainsi implantées avec une précision unique et les risques de complications post-opératoires sont réduits. Depuis un peu plus de trois mois, une cinquantaine d'opérations ont été réalisés avec le Scanner Loop-x conçu par la société allemande Brainlab qui met à disposition de la clinique des ingénieurs pour accompagner les médecins. Victor Florence est l'un d'eux : "on accompagne pour la prise en main, pour qu'ils soient autonomes d'ici à la mi 2023"

Bloc opératoire © Radio France - Paul Nicolaï

Le Scanner en gros plan © Radio France - Paul Nicolaï

