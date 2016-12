La clinique d'Orthez est enfin vendue

Claude Bernard a acheté ce mardi la clinique d'Orthez au groupe Kapa Santé. Comme prévu, les médecins seront actionnaires.

La vente a été signée ce mardi après-midi à Aix-en-Provence, au siège du groupe Kapa Santé jusque là propriétaire de la clinique d'Orthez. Le montant de la transaction est bien sûr tenu secret "plusieurs millions d'euros" se contente de dire vaguement l'acheteur, les praticiens vont devenir actionnaires d'ici quelques semaines.

Claude Bernard récidive et signe

Au printemps dernier Claude Bernard avait déjà tenté de racheter la clinique d'Orthez. Les banques avaient refusé de lui prêter les 600.000 € nécessaires au rachat, elles se seraient appuyées sur le mauvais bilan de la gestion du groupe Kapa. Aujourd'hui Claude Bernard a réussi à récolter les fonds, une coopérative de santé avec les praticiens a été créée. Ainsi, la SAS CSI devient, pour quelques semaines, l'unique actionnaire de la clinique d'Orthez.

De la satisfaction, du soulagement, on va enfin passer aux choses sérieuses — Claude Bernard

Comme prévu dans son projet initial, Claude Bernard va ouvrir le capital de la clinique " très rapidement nous allons ouvrir le capital aux médecins qui m'ont soutenu financièrement. Dès que les modalités d'arrêtés des comptes de l'année seront fixés on pourra leur offrir de devenir actionnaire de la clinique donc ce n'est qu'une question de semaines". Les médecins vont aussi avoir une minorité de blocage, elle donne à l'actionnaire minoritaire la possibilité de bloquer toute décision prise en Assemblée générale extraordinaire, portant sur la modification des statuts et de l'objet social notamment.

La satisfaction du repreneur Claude Bernard

Une bonne nouvelle pour le maire

Yves Darrigrand se dit satisfait de cette signature " Claude Bernard est quelqu'un de motivé [...] il n'a pas lâché l'affaire, il a réussi à trouver le financement et je pense que sa motivation est de bonne augure. On voyait bien qu'il y avait des soucis importants et que l'intérêt du groupe Kapa pour le site d'Orthez n'était pas indiscutable".

C'est une chance de consolidation du pôle de santé d'Orthez

Yves Darrigrand le maire d'Orthez

Comme prévu la clinique d'Orthez va déménager à l'hôpital d'Orthez, le pôle de santé public/privé a été signé en octobre avec l'Agence régionale de santé. Les travaux sont en cours, la clinique déménagera au mois de mars si tout va bien.