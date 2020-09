La clinique de Châtellerault participera elle aussi au dépistage du Covid

Dans la Vienne, la clinique de Châtellerault participera à compter de lundi prochain (le 14 septembre) au dépistage du Covid-19. Elle va travailler en partenariat avec le laboratoire Bio 86 et proposera des tests tous les jours, du lundi au vendredi, entre 14h et 16h30. Pas besoin de rendez-vous. C'est ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans. La zone de dépistage sera installée sur le parking de la clinique et ne sera accessible qu'à pieds. Les voitures devront, elles, stationner en bord de Vienne. Attention à bien porter un masque et à apporter sa carte vitale et sa carte d'identité.