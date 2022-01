La clinique de la Miotte reste à Belfort, le projet de la clinique de la Jonxion abandonné

Le projet de la nouvelle clinique privée de la Jonxion avait fait coulé de l'encre pendant près de cinq ans : le groupe Dracy Santé souhaitait se séparer de sa clinique de la Miotte à Belfort pour la réinstaller dans de nouveaux locaux à Meroux-Moval. Damien Meslot, maire de Belfort, et Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort annoncent ce mardi que le projet ne se fera pas. La clinique de la Miotte sera rénovée, et celle de la Jonxion sera tout simplement annulée. En effet, à l'été 2021, la clinique de la Miotte a changé de propriétaire, et le nouvel occupant des lieux a estimé que le coût de ce transfert était beaucoup trop coûteux.

Une différence de 10 millions d'euros entre les deux projets

Les nouveaux propriétaires ont eu une "nouvelle lecture du projet" résume Florian Bouquet. En effet, la création de nouveaux locaux à Meroux Moval était estimé à 18 millions d'euros, contre 8 millions d'investissement pour la rénovation de la Miotte explique le maire de Belfort. Après trois mois de réflexion, le nouveau propriétaire, Vivalto, troisième groupe de cliniques et hôpitaux privés en France, a donc préféré faire le choix de l'économie. "On y gagne au change" assure Damien Meslot, maire de Belfort : "les habitants de Belfort gardent leur clinique, d'autant qu'elle sera entièrement remise à neuf. On va également avoir de nouveaux services".

Des travaux de rénovation qui vont durer deux ans

Le projet d'investissement sera ainsi décliné en trois phases, jusqu'en 2024. Dans un premier temps, l'établissement sera remis aux normes, et les travaux devraient débuter prochainement. Les nouveaux propriétaires souhaitent ensuite moderniser le plateau technique du bloc opératoire devenu un peu trop vieux. Puis les chambres et l'extérieur feront également l'objet d'une rénovation.

De nouveaux services proposés

D'autre part la clinique accueillera dès le mois de septembre 2022 un cabinet de médecine avec 8 praticiens : dermatologie, gynécologie, rhumatologie, neurologie, cardiologie et médecine générale. Un service de "soins non programmés" sera réintégré. En clair, un service dédié aux soins non urgents, à la "bobologie" qui permettra de désengorger les Urgences de l'hôpital de Trévenans. Un service de radiologie sera également proposé.

Un terrain à Meroux Moval qui va rester vide pour l'instant

Le terrain de la Jonxion, qui avait été vendu à l'euro symbolique, reste entre les mains du nouveau propriétaire. On ne sait pas encore ce qu'en fera Vivalto. En revanche, le groupe devra payer un montant de 780 000 euros au Grand Belfort pour ne pas avoir construit la clinique précise le maire et président de l'agglomération Damien Meslot.