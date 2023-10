La clinique de Pézenas va pouvoir s'agrandir sans quitter la commune

La polyclinique Pasteur de Pézenas va pouvoir s'agrandir sans quitter la commune. Le maire a en effet trouvé un accord avec le groupe Cap Santé et la commune va vendre un bâtiment qui était occupé jusque-là par l'association Centre Hérault (adultes handicapés) association qui a déménagé ailleurs.

ⓘ Publicité

La clinique va donc pouvoir investir ce bâtiment situé tout près de la clinique actuelle pour renforcer son offre. La clinique de Pézenas c'est 65 lits, un service d'urgences ouvert 24/24 h avec 14 000 passages par an, de l'ambulatoire, de la radiologie, de la chirurgie, 35 médecins et une centaine de salariés.

Les nouveaux bâtiments permettront de renforcer la partie administrative pour gérer les hospitalisations à domicile et d'augmenter aussi les capacités d'accueil en chirurgie ambulatoire.

Ne pas perdre cette clinique était essentiel pour le maire de Pézenas Armand Rivière. "Pézenas, c'est 8000 habitants, c'est un hôpital local, une clinique. Ce qui fait que nous avons un certain nombre de professions médicales, de spécialités médicales sur place pour les Piscénois et pour les territoires voisins. Et que les voir partir, c'était une offre de santé, de service qui s'éloignait de Pézenas et donc qui, pour celles et ceux qui ont des problèmes de mobilité ou qui tout simplement souffrent, ne peuvent pas forcément se déplacer. On aurait dû trouver d'autres solutions. C'est aussi un service d'urgences. C'est aussi un service de chirurgie. C'est aussi des hospitalisations en ambulatoire. C'est un gros service pour la population de Piscénois et pour l'ensemble du territoire et également des emplois."

loading

"Nous avons la chance de ne pas être dans un désert médical grâce notamment à cette clinique"

Le soulagement est donc réel de garder cette clinique. "La clinique ne pouvait pas s'agrandir dans l'espace existant. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Et si la Ville n'avait pas pu offrir cette solution, il y aurait eu la possibilité qu'elle parte. Je crois que chacun a eu un sentiment d'intérêt général et d'attachement à Pézenas. Nous avons la chance que le groupe Cap Santé soit attaché à Pézenas. C'est vraiment l'offre santé du territoire. On lit souvent que d'autres territoires sont qualifiés de déserts médicaux. Avec les villages voisins on a la chance de ne pas être dans cette situation là parce que Pézenas joue son rôle de centralité, parce que des maisons médicales ont pu se faire aussi non loin, parce qu'une maison médicale existe à Pézenas. Donc, préserver la clinique, c'est aussi préserver ce capital là et continuer à faire grossir et renforcer notre offre de santé sur le territoire, qu'elle soit publique ou privée, pour rendre service à la population."

loading

La ville s'engage aussi à faire des travaux sur les routes d'accès à la clinique et à réaliser un parking périphériques d'ici deux ans.