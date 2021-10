La clinique de réadaptation du Dr Ster modernise ses équipements grâce aux PV routiers

450.000 euros permettent à la clinique du Dr Ster de rénover une partie de ses équipements à Lamalou-les-Bains. Cette subvention provient du surplus des recettes perçues par l'État, lié à l'abaissement en 2018 de la vitesse de 90 à 80 km/h sur le réseau routier. À l'époque, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé que les fonds dégagés seraient affectés à la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales prenant en charge les accidentés de la route. La clinique Ster s'est portée volontaire et a donc été retenue.

"Voilà une bonne utilité des sommes dégagées par les procès verbaux" selon Philippe Huppé, le député LREM de la 5e circonscription de l'Hérault, présent ce mercredi 6 octobre 2021 à l'inauguration du nouveau pôle de rééducation des accidentés de la route.

Philippe Huppé, député de la 5e circonscription de l'Hérault

Le pôle de réadaptation des accidentés de la route est une unité spécialisée prenant en charge des patients polytraumatisés. 30 % des victimes amputées suite à un accident de la route dans l'Hérault séjournent à Lamalou-les-Bains, mais les patients proviennent de toute la France.

"La clinique est équipée d'un plateau technique unique en Occitanie'' dit Gwenola Ster, la directrice générale du groupe Ster.

La clinique est équipée d'un plateau technique unique en Occitanie dit Gwenola Ster, la directrice Générale chez Groupe STER

De nouveaux matériels de rééducation et un logiciel de réalité virtuelle à destination des patients

Des rails ont été installées au plafond dans certaines chambres et dans les services. Ce nouvel équipement permet de déplacer les patients dans des conditions optimales de sécurité et de confort. Il offre aussi un meilleur confort aux personnels soignants. Il s'agit de lutter contre les troubles musculo–squelettiques et les accidents du travail. "Le bien-être du patient passe aussi par le bien-être du professionnel" explique le directeur d'établissement Marc Krugler.

Marc KRUGLER, le directeur de la clinique STER de Lamalou-les-Bains

180 lits à l'hôpital de Lamalou-les-Bains, une vingtaine de chambre en hospitalisation en journée

La cliniques Ster emploie une centaine de salariés à Lamalou-les-Bains. 350 collaborateurs au total dans les trois établissements dont celui de Saint-Clément-de-Rivière, qui bénéficie d'ailleurs d'une partie de cette subvention gouvernementale. Ces rails ne sont pas pour déplaire à Sophie Naïs et Claire Passot, toutes les deux ergothérapeutes.

''Un confort pour les patients comme pour les professionnels de santé''- Sophie Naïs et Claire Passot, ergothérapeutes à la clinique Ster de LAmalou-les-Bains

Le plateau technique a été équipé d'une technologie de réalité virtuelle. Le patient se retrouve dans un environnement choisi (onirique pour travailler sur la douleur, route, domicile permettant la réadaptions). L'objectif est lui permettre de se retrouver dans les meilleures conditions.

3.000 patients de pathologie diverses accueillis dans les cliniques Ster

Le groupe Ster investit chaque année 500.000 euros pour moderniser le matériel, précise sa directrice générale, et accueille plus de 3.000 patients par an.

La clinique de Lamalou-les-Bains a été créé en 1954 par Jean Stern avant d'être reprise par son fils, lui même médecin, puis sa petite fille kinésithérapeute, aujourd'hui directrice générale du groupe Ster.

"C'est une histoire familiale dont nous sommes fiers"- Gwenola Ster

L'inauguration de ce nouveau pôle de rééducation a été réalisée ce mercredi en présence de nombreux élus locaux. Plus tôt dans la journée, une sensibilisation avait été menée cette fois auprès de 170 collégiens de Bédarieux, à l'occasion de la journée prévention et de sécurité routière organisée par le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault en partenariat avec la clinique Ster. "Une sensibilisation nécessaire. Les collégiens sont les conducteurs de demain", indique le colonel Christophe Brochier

''Une sensibilisation nécessaire. Les collégiens sont les conducteurs de demain'', dixit le Colonel Christophe Brochier

Modernisation des équipements de la Clinique Ster à Lamalou-les-Bains