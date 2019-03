La clinique du Pays de Montbéliard devrait accueillir son premier patient en novembre 2020

Montbéliard, France

Elle s'appellera "clinique du Pays de Montbéliard", tout simplement. Cette clinique privée de Montbéliard a failli ne jamais voir le jour, tant les discussions avec l'hôpital Nord Franche-Comté et l'Agence Régionale de Santé ont été âpres. Le projet initial du groupe Noalys était un établissement chirurgical. L'hôpital Nord Franche Comté a aussitôt formé un recours contre ce projet.

Après négociations, le groupe Noalys a opté pour une clinique de soins de suites et de réadaptation, avec l'accord de l'ARS. Le projet est aujourd'hui en phase de réalisation, avec une première posée le 29 mars 2019 pour une ouverture aux patients en novembre 2020. L'opérateur, les élus et les financeurs ont présentés le projet ce vendredi 8 mars à Montbéliard.

"On traite des pathologies extrêmement variées dans toutes les disciplines". Jean-Loup Durousset, PDG du groupe Noalys

Le bâtiment de 5000m2 sur deux niveaux fera face à la fromagerie du Pays de Montbéliard, en contrebas de la bute des Gros Pierrons. Une clinique de soins de suites ultra moderne, avec gymnase de rééducation et balnéothérapie. Une clinique d'une capacité de soixante lits et une quarantaine de personnes en accueil de jour. Ce qui fait un total de 100 de patients par jour qui seront pris en charge par environ 100 personnels. Un projet à un peu plus de 10 millions d'€, soutenu par Pays de Montbéliard Agglomération et la ville de Montbéliard.

Vue aérienne de la future clinique du Pays de Montbéliard - Pays de Montbéliard Agglomération

Les "soins de suite" n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec l'ancienne maison de repos, insiste Jean Loup Durousset, le PDG du groupe Noalys. "Avec les maladies chroniques, ces établissements de soins de suite ont vu leur champ médical s'élargir. On traite des pathologies extrêmement variées dans toutes les disciplines. C'est un très bel établissement pour le bassin de Montbéliard et plus largement pour tout le Nord Franche Comté".

Le financement est bouclé, le projet immobilier aussi. Reste la question du fonctionnement de cette clinique du Pays de Montbéliard. Il va falloir trouver les médecins, kynés et autres soignants. "Nous allons lancer un recrutement national, voire européen. On va partir en quête de médecins dès maintenant pour que l'ouverture puisse s'effectuer normalement dans un an et demi", explique Jean-Loup Durousset. Pour ce qui est des kynés et des infirmière, le PDG souligne la situation très privilégiée de Montbéliard qui va inaugurer en septembre prochain son nouvel Institut de Formation aux Métiers de la Santé sur le campus des Portes du Jura.

Le parc de la future clinique du Pays de Montbéliard - Pays de Montbéliard Agglomération