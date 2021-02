La clinique du Pays de Montbéliard se prépare à accueillir ses premiers patients

Souvenez-vous. Il y a quatre ans, les deux métropoles du Nord Franche-Comté, Belfort et Montbéliard, se disputaient bruyamment l'implantation de la clinique chirurgicale qui devait compléter l'hôpital médian. Finalement, un accord a été trouvé entre les deux rivales. Montbéliard accueillera une clinique de soins de suites et de réadaptation du groupe Noalys sur le site des Gros Pierrons. Et Belfort, une clinique chirurgicale du groupe Dracy Santé à la Jonxoin

La clinique du Pays de Montbéliard est la première sur la ligne d'arrivée puisqu'elle ouvre ses portes ce lundi 1er mars. Depuis lundi dernier, une partie du personnel a pris possession des outils et organisations au cours d'une "semaine blanche". "Il s'agit de simulations de l'ensemble des opérations : de l'accueil jusqu'à la prise en charge des patients dans les services et même la sortie à la fin de l'hospitalisation" explique Aurélien Heeder, le directeur de la nouvelle clinique.

Un personnel aux petits soins pour cette semaine d'ouverture © Radio France - Christophe Beck

A terme, 70 soignants, administratifs et personnels de restauration, dont trois médecins et demi, feront tourner cet établissement de soixante lits, plus quarante places d'hospitalisation de jour. Jean-Michel Serra, ancien médecin de l'équipe de France d'athlétisme, fait partie de cette équipe médicale. "C'est un projet très ambitieux en particulier sur ces soins de suites où l'on a besoin de continuer de faire ce qui a été fait à l'hôpital. Et accompagner les gens vers un retour à domicile. des structures comme ça, il n'y en a pas légion dans le secteur".

"C'est un challenge de participer à un établissement nouveau", dit Cécile Kyné Copier

Pour Jean-Loup Durousset, le PDG du groupe Noalys, cette ouverture marque la fin d'un long feuilleton nord franc-comtois qui avait débuté avec la fameuse querelle des cliniques. "Cette ouverture est un moment d'émotion parce que nous sommes arrivés dans un contexte tout a fait particulier de débat sur le restructuration sanitaire. Aujourd'hui, nous ouvrons un bel établissement de soins de suite dans un établissement dont on est très fier : un bâtiment lumineux, dans une belle zone géographique, avec une vue dégagée à 360°. Ce qui est assez rare et appréciable"

Rentrée des "profs" pour le personnel de la clinique © Radio France - Christophe Beck

La clinique chirurgicale du groupe Dracy Santé à la Jonxion à Meroux Moval est attendue au courant de l'année 2022. Les travaux devraient débuter à l'automne prochain.