La clinique du Petit Pien à Monéteau rouvre ses portes

Après trois mois et demi de fermeture, le Petit Pien voit enfin la lumière au bout du tunnel. Cette clinique appartenant au groupe Orpéa a dû fermer le 18 juillet dernier à la demande de l'ARS en raison de manquements.

ⓘ Publicité

Pendant la fermeture, qui a été officialisée le 18 juillet dernier, du personnel a été recruté. Une vingtaine de personnes. ils sont désormais près de 90 à travailler sur le site du Petit Pien. Joris Schivo est le nouveau référent rééducation. Il est arrivé sur le site il y a six semaines. "Je suis arrivé sans avoir connaissance de ce qu'il s'était passé à la clinique. J'apporte une vision extérieure et je souhaite proposer de nouvelles choses." Le jeune homme souhaite, avant tout, renouer le dialogue entre l'équipe de rééducation et l'équipe soignante."Il faut que les deux équipes puissent se dire les choses car on est tous ici pour une chose, le bien des patients."

Réorganisation de l'espace et formation pour tous

Une réorganisation de l'espace a également eu lieu. "Les patients du premier étage et du deuxième étage feront la rééducation dans les salons, explique Joris Schivo. Il a fallu commander du matériel, des barres parallèles, dire aux brancardiers qu'à 9h le salon doit être organisé de telle ou de telle manière." Tous les patients déjeuneront également ensemble dans le réfectoire.

Le personnel a, lui, eu le droit à plusieurs formations. "Elles expliquent comment, parfois, on peut devenir maltraitants ou négligents, par simplement défaut d'organisation par exemple, raconte Karl Lorido, responsable des soins de la clinique, arrivé au Petit Pien au mois d'août. Nous avons tous appris à être plus vigilants__, ne pas hésiter à alerter si on repère des signes qui peuvent faire penser à un dysfonctionnement pouvant entraîner à de la maltraitance."

La clinique du Petit Pien a rouvert ses portes le 2 novembre © Radio France - Eloïse Roger

De l'impatience dans les yeux du personnel

Toute l'équipe se dit très impatiente et heureuse de rouvrir. "Je pense que cette fermeture nous a été bénéfique, soupire Sylvie Gaudry, médecin coordinateur de l'établissement depuis sa création en 2017, même si au départ, je ne cache pas que ça a été un peu surprenant. On a eu le temps de repenser notre organisation__, elle est beaucoup plus précise dans la tête de tout le monde."

"On trépigne à l'idée d'accueillir de nouveau des patients, confie une infirmière de la clinique avant de rajouter : on s'attendait à rouvrir le 18 septembre, on est plus que prêts__, il était temps !" D'ailleurs le premier patient a fait son arrivée à 11h30 ce mercredi 2 novembre, suivi d'un second deux heures après. Les 90 places d'hospitalisation complète au Petit Pien vont se remplir petit à petit.

Toute l'équipe du Petit Pien est prête à recevoir de nouveau des patients © Radio France - Eloïse Roger

Dix places supplémentaires avec l'hospitalisation de jour

Il reste à l'établissement de finir sa feuille de route pour pouvoir, à nouveau, accueillir des patients en journée et la présenter à l'ARS. "L'hospitalisation de jour représente 10 places supplémentaires dans notre établissement, explique Frédéric Wolf, le directeur. Ces places sont extrêmement importantes, on y travaille, on a des documents complémentaires à apporter, notamment pour une construction de 120 mètres carrés qui va accueillir un plateau technique avec des bureaux, une salle de repos pour nos patients. On affine aussi nos ateliers thérapeutiques pour que les personnes qui viennent en journée puissent en bénéficier." Frédéric Wolf précise qu'il répondra aux injonctions restantes de l'ARS sous deux semaines.