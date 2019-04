VIDÉO - La clinique Kenval-Kennedy de Nîmes se dote de la technologie PlasmaJet pour traiter l'endométriose

Nîmes, France

Une femme sur dix souffre d'endométriose en France, une maladie gynécologique chronique. C'est un développement de la muqueuse interne de l'utérus, dans d'autres régions telles que la vessie, l'appareil digestif ou le vagin. L'endométriose se traduit par des règles douloureuses, des difficultés parfois à aller aux toilettes. Les femmes souffrent également lors des rapports sexuels. Une maladie qui a toujours existé mais dont on parle beaucoup plus depuis que des stars ont révélé qu'elles en souffraient. C'est le cas notamment de l'actrice Laetitia Milot de "Plus belle la vie." "Il faut parfois plusieurs années avant de poser un diagnostic car toutes les femmes qui ont des règles douloureuses ne souffrent pas forcément d'endométriose", précise le Dr Grégory Triopon, chirurgien gynécologique à la clinique Kenval-Kennedy de Nîmes.

Conséquences de l'endométriose : les douleurs et le risque d'infertilité

Les femmes consultent souvent aux alentours de 25 ans parce qu'elles souffrent de douleurs chroniques ou vers la trentaine, quand elles sont engagées dans un parcours contre l'infertilité. La plupart des patientes sont opérables mais ces opérations peuvent parfois avoir des conséquences pour ces femmes qui risquent de ne plus pouvoir avoir d'enfants. On leur propose d'ailleurs souvent de prélever et de congeler leurs ovocytes.

PlasmaJet, une nouvelle technologie pour traiter l'endométriose

A Nîmes, la clinique Kenval-Kennedy vient de se doter d'une nouvelle technologie, PlasmaJet®, beaucoup moins invasive pour séparer l'endomètre du reste des tissus. L'utilisation du plasma comme énergie diminue considérablement les risques d'atteindre les tissus sains.

"Le plasma, c'est une combinaison de trois énergies : la lumière, le souffle et la chaleur. Le plus par rapport à l'électro-chirurgie, c'est qu'on ne détruit que ce qu'on veut. Le gros bénéfice, c'est qu'on préserve la fertilité de la patiente."

La clinique Kenval-Kennedy est le seul établissement hospitalier du Gard à utiliser cette nouvelle technologie. Trois patientes ont déjà pu en bénéficier. L'opération, qui se déroule sous cœlioscopie, dure moins longtemps. Les suites post-opératoires sont moins nombreuses. Les patientes ont beaucoup plus de chances de tomber enceintes après l'opération.

