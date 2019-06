VIDEO- La clinique Kenval Kennedy innove avec la technique Koelis Trinity pour mieux dépister le cancer de la prostate

Nîmes, France

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes. 1 adulte sur 7 est touché. Il est dur à détecter chez le malade car il ne présente pas de symptômes. Pris à temps, le taux de survie est de 100%. Mais il faut être dépisté suffisamment tôt et cette maladie est trop souvent mal diagnostiquée ou trop tardivement.

Une technologie de pointe

Pour y remédier, la polyclinique Kenval Kennedy de Nîmes utilise depuis un mois une nouvelle technologie pour opérer les patients. Pour diagnostiquer le cancer de la prostate, il faut prélever un bout de tissu avec un échographe. La nouvelle méthode consiste à se servir de deux images, celle d'une IRM et d'une échographie, elles sont superposées l'une sur l'autre. "On a défini deux cibles et chaque cible est biopsiée de manière rentable pour être sûr de ne pas être passé à côté de la zone suspecte", explique un chirurgien urologue de la clinique. Selon leur étude, une amélioration du diagnostic de 13% a été démontrée.

Reportage à la clinique Kenval Kennedy juste après une opération Copier

Améliorer la santé des patients

L'objectif de cette technologie est d'améliorer la santé des patients, éviter un trop grand nombre de biopsies et surtout avoir un diagnostic plus précis de la présence ou non du cancer. Pour le patient, l'examen dure vingt minutes, il est placé sous anesthésie générale. Au bout de deux heures, il peut rentrer chez lui. Il reçoit ses résultats quelques jours après.

La prévention avant tout

Dès cinquante ans, il faut aller voir son médecin généraliste, faire un dosage du PSA (Antigène Spécifique de la Prostate) et faire un toucher rectal. Si on a une famille à risque, un frère ou un père atteint, on peut débuter le dépistage plus tôt, dès quarante ans.