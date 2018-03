Cabestany, France

C'est une première dans les Pyrénées-Orientales. Son petit nom ? "Da Vinci", comme Leonardo, l'inventeur qui au XVème siècle a fait avancer la recherche sur l'anatomie humaine.

La machine américaine est une petite révolution. "Je suis à deux ou trois mètres du patient, face à une image en 3D, explique le chirurgien urologue Jean-Patrice Calestroupat. Je manipule des commandes, une sorte de joystick qui permet de transmettre les ordres aux bras du robot."

La machine peut donc reproduire des gestes très précis. Elle gomme jusqu'aux plus petits tremblements des mains. "Les tissus récupèrent plus facilement après l'opération."

"Da Vinci" s'utilise dans la chirurgie du cancer. Pour l'instant, la polyclinique s'en sert pour les interventions en urologie. Mais le robot peut opérer dans d'autres disciplines comme les chirurgies digestive, ORL ou gynécologique.

Près de 200 interventions prévues cette année

Il y a plusieurs avantages pour le patient : une hospitalisation moins longue, une cicatrice plus petite, une cicatrisation plus rapide, moins de douleurs et de saignements.

Près de 70 pays utilisent déjà le robot. La polyclinique Médipôle Saint Roch, elle, prévoit plus de 200 interventions cette année. Tous les chirurgiens urologues et les équipes paramédicales des blocs opératoires sont désormais formés.

"Pas besoin d'aller à Paris pour les dernières technologies"

À ceux qui sont frileux à l'idée de se faire opérer par un robot, le directeur Philippe Aulombard répond : "Vous vous faites bien opérer par un chirurgien ! Il reste dans le bloc opératoire. Et il peut intervenir à tout moment en cas de besoin."

La technologie a quand même un coût. La polyclinique a déboursé entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour acheter le robot.

"Malgré le coût, nous avons souhaité acquérir cette machine pour permettre aux habitants des Pyrénées-Orientales d'en bénéficier. On n'a pas besoin d'aller à Paris, Toulouse ou Bordeaux pour se faire opérer avec les dernières technologies !"