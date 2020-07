La clinique mutualiste de Grenoble vendue à Doctegestio

Le conseil d'administration du Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) a tranché. Par six voix contre trois, il a choisi, pour reprendre la clinique grenobloise, l'offre de Doctegestio, un groupe issu de l'immobilier, au détriment des deux autres dossiers encore en lice, ceux du groupe Vivalto et de l'association AGDUC.

Un collectif d'usagers s'oppose au passage de la mutualiste dans le secteur privé lucratif © Radio France - Bastien Thomas

Un choix contraire aux préférences des élus locaux et d'un collectif d'usagers

Depuis que la mutuelle Adrea a lancé le processus de vente de la mutualiste il y a 9 mois, nombre de voix se sont élevées pour défendre le maintien de la clinique dans le secteur du privé non lucratif. Un repreneur le permettait, l'AGDUC. Associée au CHU de Grenoble l'association avait les faveurs d'un collectif d'usagers, mais aussi de la Ville de Grenoble, de la Métropole et du département de l'Isère. En choisissant Doctegestio, le conseil d'administration a fait le choix inverse, préférant "le plus offrant financièrement" estime Thierry Carron du syndicat FO.

"Notre inquiétude est que les conditions de travail se dégradent pour les salariés" explique le secrétaire Force Ouvrière du Comité Economique et Social du GHM. "Notre crainte, c'est que l'offre faite demande un retour sur investissement et que pour les salariés, cela entraîne des conditions de travail plus difficiles" dit encore Thierry Carron.

La vente de la mutualiste sera effective le 1er janvier 2021.