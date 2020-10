La Clinique mutualiste de Saint-Étienne augmente ses capacités d'accueil d'hospitalisations Covid-19

Face à la deuxième vague du coronavirus, la Mutualité française Loire Haute-Loire réorganise ses équipe et ses locaux. Dès lundi 26 octobre, la Clinique mutualiste à Saint-Étienne passe de 12 lits d'hospitalisation Covid-19 à 40 lits.

La Clinique Mutualiste de Saint-Etienne à Bellevue va augmenter ses capacités d'accueil en hospitalisations Covid à 40 lits à partir de lundi 26 octobre et 25 membres du personnel soignant vont être redéployés dans ce service.

Il n'y a vraiment aucun doute : la deuxième vague de Covid-19 est bien là et elle frappe durement la Loire. Véritable épicentre de l'épidémie dans le département, la métropole de Saint-Etienne a explosé le taux d'incidence en France et a dépassé les 800 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Une situation qui se répercute dans les hôpitaux qui est en première ligne mais aussi dans le privé. La Mutualité française Loire réorganise toutes ses structures et ses équipes pour participer à l'effort de guerre.

La Clinique mutualiste de Saint-Etienne Bellevue a décidé cette semaine de déprogrammer des interventions chirurgicales non urgentes. Objectif : anticiper et augmenter les capacités d'accueil Covid-19 comme l'explique Antoine Amiot, directeur de la clinique Mutualiste de Saint-Etienne.

Le directeur de la clinique Mutualiste de Saint-Etienne Antoine Amiot explique que es capacités d'accueil en hospitalisations Covid 19 vont être largement augmentées grâce à la déprogrammation des interventions chirurgicales. Copier

Car en effet, la Clinique mutualiste avait déjà réaménagé une salle de réveil pour prendre en charge des patients Covid-19 en réanimation. Cette semaine, on continue ici de pousser les murs pour augmenter les capacités d'accueil en hospitalisation dès lundi prochain de 12 à 40 lits comme l'explique le Dr Julie Gavory, anesthésiste réanimateur.

Le Dr Julie Gavory anesthésiste réanimateur de la Clinique Mutualiste explique les réaménagements au sein de l'établissement pour créer un service Covid agrandi. Copier

Une réorganisation des lieux mais aussi du personnel soignant. Plus de 25 personnes vont être redéployées dans cette unité Covid-19. Et là aussi, c'est un grand chamboulement comme le raconte Françoise Morand, directrice des soins.

Françoise Morand, directrice des soins, explique que plus de 25 personnes vont être redéployées dans cette unité Covid. Copier

Et selon elles, ces 28 nouveaux lits risquent d'être vite occupés, de patients de Saint-Etienne comme du bassin, la Clinique Mutualiste travaillant particulièrement en commun avec les hôpitaux de Saint-Chamond et de Firminy.