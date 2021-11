La clinique Pasteur à Bergerac organise un job dating inédit pour trouver des infirmiers

La clinique Pasteur à Bergerac en Dordogne cherche à pourvoir quatre postes d'infirmiers en CDI, dans les services de chirurgie, de soins de suite et de réadaptation, en hospitalisation à domicile et dans le service mixte soins de suite et réadaptation et chirurgie de nuit. Dans un contexte de pénurie nationale d'infirmiers, l'établissement qui emploie 140 collaborateurs et accueille plus de 8.500 patients par an, innove en organisant pour la première fois, un job dating. Ces entretiens de recrutement minutés sont destinés aux étudiants infirmiers et aux infirmiers à la recherche d'un emploi ou en recherche de nouvelles opportunités.

Rencontrer les équipes

Pendant trois heures, les candidats auront la possibilité de venir rencontrer la direction des ressources humaines afin d'échanger sur les postes à pourvoir. Ils pourront également déposer leurs CV en mains propres. Les postulants pourront également, dans le respect des règles sanitaires, visiter certains services et échanger avec les soignants.

Infos pratiques

Le job dating se déroulera le mardi 16 novembre de 15h à 18h à l'accueil de la clinique Pasteur, 54-56 rue du professeur Pozzi à Bergerac.

Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, vous pouvez réaliser un entretien à distance de 13h à 15h via ce lien: https://zoom.us/j/93101163198?pwd=S3RDZ205aEg5WGFJYUVJU1NkdkMyZz09