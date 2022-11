La clinique Pasteur de Guilherand-Granges prépare la fermeture de sa maternité

Elle est encore la plus grosse maternité d'Ardèche : 825 naissances en 2020 selon les derniers chiffres officiels. Mais dans un communiqué de presse ce lundi, le groupe Ramsay Santé propriétaire de l'hôpital privé Drôme Ardèche dont fait partie la clinique Pasteur à Guilherand-Granges annonce préparer la fermeture du service.

"L'hôpital privé Drôme Ardèche et le centre hospitalier de Valence initient des discussions en vue du transfert des activités obstétricales" est-il écrit dans un communiqué. "Dans un contexte national de baisse démographique et de difficultés accrues de recrutement des personnels soignants, la maternité de l’Hôpital privé Drôme Ardèche enregistre depuis plusieurs années une baisse de son activité (-15% d’accouchements entre 2019 et 2021) et est aujourd’hui dans l’incapacité de garantir le maintien d’un fonctionnement satisfaisant pour les parturientes, à l’instar de nombreux autres établissements en France.

Le personnel transféré à l'hôpital de Valence

Selon le groupe Ramsay Santé, il s'agit aujourd'hui de permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions. "Afin de répondre aux exigences optimales de qualité et de sécurité de prise en charge des patientes sur cette zone géographique, le groupe Ramsay Santé a décidé d’initier des discussions afin de transférer la maternité de l’Hôpital privé Drôme Ardèche vers le Centre Hospitalier de Valence qui dispose d’un pôle femme mère enfant avec une maternité de niveau 2. Ce regroupement d’activité, à 5 kilomètres de distance, préservera l’emploi de l’ensemble du personnel de la maternité de l’Hôpital privé Drôme Ardèche et s’inscrira dans le plan de rénovation et de développement de la maternité du Centre Hospitalier de Valence, qui porte un projet d’évolution de maternité de niveau 3." Le groupe ne donne pas de date pour la fermeture du service à Guilherand-Granges.

Plus que 5 sages-femmes sur 11 nécessaires

Par manque de personnel, la maternité de la clinique Pasteur avait déjà dû fermer tout le mois d'août et ne fonctionnait que partiellement depuis la rentrée de septembre . Les salles de naissance fermaient du jeudi matin 7h au lundi matin 7h, contraignant les femmes enceintes à choisir une seconde maternité si elles venaient à accoucher dans ces créneaux-là. Depuis un conflit social sur les salaires et une série de démissions avant l'été , cinq sages-femmes seulement travaillaient à la maternité alors que onze sont nécessaires au bon fonctionnement du service.

A terme, seulement deux maternités en Ardèche

Il ne restera plus en Ardèche que deux maternités, aux deux bouts du département, à Aubenas et Annonay. La maternité de Privas a fermé en septembre 2019 et celle de Saint-Agrève en août 2008. Beaucoup d'accouchements de la clinique Pasteur devraient se reporter sur les maternités drômoises de Valence, Romans et Montélimar.