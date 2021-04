La clinique Pasteur ouvre son centre de vaccination à Bergerac

C'est depuis ce lundi 12 avril que la Clinique Pasteur de Bergerac propose aux habitants de Bergerac et des alentours de se faire administrer des doses du vaccin Pfizer. Aujourd'hui pour se faire vacciner dans ce centre, il faut avoir 60 ans ou plus, être un professionnel de santé, avoir plus de 50 ans avec des comorbidités, ou encore présenter une ordonnance de vaccination contre le Covid-19.

120 injections par jour

Ce centre de vaccination bergeracois vaccine en moyenne 120 personnes par jour du lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures. Les rendez-vous se prennent uniquement sur le site internet Doctolib. Tous les jours, de nouveaux créneaux sont mis en ligne en fonction du nombre de doses disponibles. L'établissement conseille de se connecter le matin pour avoir le plus de chance d'avoir un rendez-vous. Par ailleurs, "quelques" créneaux peuvent sur libérer sur le site pendant la journée.

L'accès au site se fait par la rue Malbec, sur la gauche de l'établissement, sans passer par l'accueil.