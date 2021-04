La clinique Rhône Durance d'Avignon ouvre 10 lits de médecine COVID

Cette solidarité médicale permet de répondre à l'appel lancé par le ministère de la santé et la clinique s'est d'ailleurs dotée de matériel adapté pendant l'année 2020. Mais cette réorganisation implique des sacrifices, par exemple le report de certaines interventions non urgentes.

Le groupe ELSAN dont dépend la clinique Rhône Durance a déjà mis à disposition de l'hôpital 11 de ses salariés (le groupe exploite aussi ici les cliniques Urbain V, Montagard et Fontvert ainsi que celle d'Orange) Les patients sont plus jeunes que par le passé, plus jeunes et plus sévèrement atteints.

85% de cas COVID sont actuellement des cas "variant anglais"

La stratégie, une fois la prise en charge faite aux urgences, c'est de n'envoyer en réanimation que ceux qui en ont réellement besoin et qui peuvent le supporter. Ceux qui sont en phase ascendante de la maladie restent à proximité du service de réanimation de l'hôpital . Les autres, moins malades, en cours de guérison ou qui ne peuvent pas supporter la réanimation, peuvent alors être pris en charge à Rhône Durance.