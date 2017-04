La cofondatrice du Planning familial, Evelyne Sullerot, est morte

La sociologue, féministe, avait cofondé le Planning familial en 1960. Elle se décrivait comme une "éveilleuse", elle s'est battue pour la cause des femmes et des enfants. Ses mémoires seront publiées mercredi 5 avril. Evelyne Sullerot est morte vendredi 31 mars, à 92 ans, des suites d’un cancer.

Evelyne Sullerot, était d'abord enseignante et mère de famille, fille d'un pasteur devenu psychiatre. En 1956, elle fonde l’association Maternité heureuse avec la gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill Hallé et le médecin Pierre Simon, quatre ans plus tard, en 1960 cela devient le Mouvement Français pour le Planning familial. Evelyne Sullerot est décédée vendredi 31 mars, des suites d’un cancer, précise la maison d’édition l’Archipel.

Plus de vingt livres pour la cause des femmes et des enfants

Evelyne Sullerot a défendu l’accès à la contraception et à la planification familiale, elle s'est aussi s’interrogée dans les années d’après-guerre sur les freins qui empêchent les femmes d’accéder à plus de pouvoir dans la société. Après avoir étudié la sociologie, elle se spécialise sur la question du travail des femmes. Elle a aussi siégé à l’Unesco, au Conseil économique et social ou encore au BIT (Bureau international du travail). Evelyne Sullerot avait finalement pris ses distances avec certains aspects du féminisme, notamment en soutenant l’association SOS Papa et en se montrant très réticente à la GPA (gestation par autrui).

Ce qui a conduit toute ma vie, c’est la volonté d’aider les femmes pour leur permettre d’avoir une vie plus épanouie tout en responsabilisant les hommes, les père - Evelyne Sullerot

Nos confrères de France Culture lui avait consacré une série de rendez-vous dans l'émission "A voix nue", pour aller plus loin, à retrouver ici : Rencontres avec Evelyne Sullerot.

Les mémoires de la sociologue seront publiées mercredi 5 avril dans l’ouvrage : L’Insoumise. Femmes, famille : les combats d’une vie, aux éditions l’Archipel.